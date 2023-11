WBFSH wil gebruik OPU/ICSI in kaart brengen

De WBFSH heeft nog geen verslag gepubliceerd van de jaarvergadering die afgelopen oktober in Florida werd georganiseerd. WBFSH-voorzitter Jan Pedersen heeft aan de Deense website Ridehesten wel één en ander verteld over de vergadering waar onder andere de voortplantingstechniek OPU/ICSI een onderwerp was. De WBFSH wil het gebruik van die techniek in kaart brengen.

Het gebruik van ICSI kwam ter discussie op de WBFSH vergadering en de vertegenwoordigers van de aanwezige stamboeken waren het erover eens dat er twijfel bestaat over deze fokkerijtechniek.

Jan Pedersen zegt daarover tegen Ridehesten: “80% van de veulens die dit jaar in de veulenveiling op Zangersheide kwamen, werden via ICSI verwekt. Dit maakt het voor de gewone fokker moeilijk om te concurreren met deze ‘industrie’.”

Volgens Pedersen is het belangrijk dat er meer zicht komt op hoevaak deze techniek wordt ingezet. “Daarom willen we het gebruik van ICSI in kaart brengen en lobbyen voor verplichte registratie van ICSI-veulens in de stamboekdatabases, zodat je de mogelijkheid hebt om ze in de toekomst te volgen”, aldus Pedersen.

Verschillende stamboeken (waaronder het KWPN) plaatsen in hun database al wel op welke wijze een paard ter wereld is gekomen.

Bron: Ridehesten