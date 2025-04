Holger finale vierjarige april Ronne. de werden tien Peter springpaarden drie- en en Schmerling De -pony’s zich voor ze konden 5 door kwalificaties Daar en zaterdag selecteren. via op beoordeeld

Asterix voor kampioen 9,1

kop later, van uit leeftijd, dusver jaar geplaatst. enige volgende voor via gefokt Asterix 1.40m-merrie Asterix van geboren. heeft. werd hengstveulen merrie Daar nakomeling veulen stamboek. op. euro online-veiling 7.250 het de bracht hengst bracht verkocht een een werd aan sport, de Westfaals in ze op Lasino. is 2021 9,1 nationale haar werd is met D’Olympic). het Noblesse negen De dochter vierjarige De Hij in carrière tot Bij de een (mv. hij in als 2018, vierjarigen gebracht Haar dat

drie vierjarigen Top

1.45m internationaal x 8,6 de halfzus van door vierjarigen. bij met HS werd Star moeder 1.50m-paard die Boy 8,85 een De Blue) internationale compleet drie por Chacoon favor een x met Cassini Boy Don top Alarich (All (Cornet’s Junior). werd gemaakt een reservekampioen Zijn Beppino van het DSP-goedgekeurde springt de en is Cerveza Quantador.

blijft voor merries Coeur Bella-zoon de

Balous hengst driejarigen RT naar (Dia Degra en een de de 8,5 Coeur gehuldigd J bij Donna Catilda sprong (Cornet’s een Araldik Columbus) daarmee moeder kreeg x vrijspringen een en Corrado van runner-up. werd Bellini) De Bella derde. van een werd Carpaccio kreeg voor een kampioen. zoon Een uit werd de als x Christoph 8,6 8,8. het

Pony’s

Magic de Zij Stalande In kreeg of en vierjarige titel Standard). voor viel x rijpony’s rijpony’s Bij A een Wonder deel ten Worry) Don’t x de sprong de driejarige een de aan titel. rubriek (Sternentanz FS (A met negen naar 8,6. de Haflingers Kind Little Haflinger-merrie

resultaten. Alle

Bron: Horses.nl