Nederlandse hengsten succesvol op Westfaalse keuring voor kleine rassen en rijpony’s

Op de Westfaalse hengstenkeuring voor kleine paardenrassen zijn gisteren meerdere in Nederland gefokte hengsten doorverwezen. Bij de Shetlanders werd de door A. en G.J. van de Werken gefokte hengst cat.nr. 79 (Leon van de Neerzink x Tom van Veldhuizen) uitgeroepen tot kampioen. In de Welsh A-sectie werd de door Gerrit en Leny van Beek gefokte hengst cat.nr. 66 (Islyn Hafgan x Springbourne Capricorn) geprimeerd.
69 Glyndwr gefokt cat.nr. Royal de Bij hengsten cat.nr. goedgekeurd. Welsh Lemonshill x Verhoeven, Jasper), groen (Teun sectie Flight), B Mensink, Friese In gefokt door 71 x (Cwrtycadno kreeg werd licht. J.P. J.J. eveneens door de
Foto: Springbourne x Hafgan Capricorn). (Islyn Westfalen 66 Cat.nr. Pferde
goedkeuringen: van door Orion de New Veldhoeve de de van Bayliss (cat.nr. Via x Jorenzo Maxim en Borgerhof’s G. 83, van (cat.nr. Shetlanderhengst door Kruitbosch, gefokt gefokt de de ’t Vijfmorgen Veldhoeve), van Nederlandse twee 81, Forest-hengst x Johann Cranberry), nog volgden M. de nakeuring S. Eikenhorst Goor. Wayland en
rijpony’s DuitseFoto: Pferde 16 NRW Cat.nr. Delight (Dating Black Westfalen AT WE). Hilkens x
reservekampioen Duitse x titel veiling keuring de Cat.nr. werd (Dating in I het AT de hengst Garant euro naar Landgestüt was 16.500 Black In Luxe), tweede van (Dreidimensional cat.nr. Hilkens de ging (Gold dressuurrichting eerste 40.000 Deze Gold 34, 24 de opbracht. naar NRW. reservekampioen. veiling NRW x AT vertrekt in Delight en Dimension van 16 in NRW De as aansluitend De de eigenaar rijponyhengsten. Good x WE). Dior het daarnaast FS de euro wisselde AT AT cat.nr. voor die NRW), stond teken
veiling van 64 terwijl Star x Obolensky). werd Bij 11.000 betaald. cat.nr. een De cat.nr. hogere ging 64 catalogusnummer kampioenstitel Spartakus) catalogusnummer realiseerde. 54 De prijs (Very de in Potter). x springpony’s werd Golden bod eerste de gedeeld Kerveyer 27.000 Star Voor op, en euro met (Little Milton 54 9.000 bracht reservekampioentitel x 51 Cornet (Nancho’s euro kampioen naar de door euro een cat.nr.
keuring. Uitslagen
veilingresultaten. Alle
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.