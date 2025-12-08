Nederlandse hengsten succesvol op Westfaalse keuring voor kleine rassen en rijpony’s

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Nederlandse hengsten succesvol op Westfaalse keuring voor kleine rassen en rijpony’s featured image
Cat.nr. 79 (Leon van de Neerzink x Tom van Veldhuizen). Foto: Westfalen Pferde
Door Savannah Pieters

Op de Westfaalse hengstenkeuring voor kleine paardenrassen zijn gisteren meerdere in Nederland gefokte hengsten doorverwezen. Bij de Shetlanders werd de door A. en G.J. van de Werken gefokte hengst cat.nr. 79 (Leon van de Neerzink x Tom van Veldhuizen) uitgeroepen tot kampioen. In de Welsh A-sectie werd de door Gerrit en Leny van Beek gefokte hengst cat.nr. 66 (Islyn Hafgan x Springbourne Capricorn) geprimeerd.

