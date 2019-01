Dressuurhengst Fürst William HC WFFS-drager

De zevenjarige dressuurhengst Fürst William HC (Fürst Wilhelm x Lord Sinclair I x Ferragamo) van de Belgische eigenaar HC Stables is drager van het gendefect WFFS (Warmblood Fragile Foal Syndrome). Dat valt te lezen in de dekbepalingen voor 2019 die Hengststation Rohmann op haar website heeft gepubliceerd.

De bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde Oldenburger hengst heeft een indrukwekkende erelijst. Zo won hij overtuigend het Bundeschampionat voor driejarige hengsten, behaalde hoge punten in de Duitse sporttest, was de beste in de rubriek voor vierjarige hengsten op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden in Ermelo en ook op de Deense kampioenschappen was hij onverslaanbaar.

Reserve WK Ermelo

Afgelopen jaar was de eerder door Anna-Sophie Fiebelkorn en Severo Jurado Lopez gereden Fürst William met Beatrice Buchwald aangewezen als reserve voor het WK in Ermelo.

Bron: Horses.nl