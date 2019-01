Hengsten niet discrimineren op grond van WFFS-status

In Westfalen worden de nieuwe hengsten geregistreerd met hun WFFS-status. Wilken Treu, directeur van het Westfaalse stamboek, legt uit waarom voor hengsten met het gendefect een fokkerijcarrière niet moet worden uitgesloten.

“Paardenfokkerij betekent niet alleen kijken naar de genetische afwijkingen van een paard. Er zijn veel andere factoren die een rol spelen bij het fokken van paarden en bijdragen om de fokdoelen te bereiken. Overigens moet men naar erfelijke gebreken kijken, maar de hengstkeuze moet er niet door worden afgeleid. Het is niet toegestaan ​​hengsten te discrimineren op hun WFFS-status.”, laat Wilken Treu weten aan Reiter Revue.

Toekomst perspectief

Het is de vraag of als je blijft fokken met WFFS positieve hengsten er dan een populatie ontstaat met enkel WFFS-dragers. Treu zegt hier over: “Op dit moment is de populatie met WFFS-dragers tien procent. We weten niet of dit al enige tijd het percentage is, of dat deze waarde exponentieel toeneemt. Gelukkig is tien procent nog steeds zo weinig dat alleen het afschrikmiddel dat de publieke status heeft al voldoende is. Vanwege de verplichte specificatie van hengsten en de de fokkers die hun merries te laten testen, krijgen we meer resultaten en kunnen we observeren hoe het genetische defect zich in de toekomst verspreidt. In geval van nood kun je het later beïnvloeden.”

Toename aantal dragers

Als het aantal gendragers fors toenemen dan sluit Treu niet uit om een verbod in te stellen op het gebruiken van hengsten met WFFS-gen. Daarmee wijst hij erop dat WFFS niet het enige gendefect is wat wij kennen. Als je alle hengsten met de diverse gendefecten wilt uitsluiten dan blijven er op een gegeven moment geen fokhengsten over is Wilken Treu van mening.

Bron: Horses.nl/Reiterrevue