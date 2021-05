Denzel van ’t Meulenhof goedgekeurd bij Zangersheide

Op de eerste dag van de Z-keuring is de hengst Denzel van 't Meulenhof (Marius Claudius uit Narcotique de Muze IV v. Quidam de Revel) van Team Nijhof, Joris de Brabander en Jimmy Vermeulen goedgekeurd. De inmiddels twaalfjarige hengst heeft uit relatief weinig dekkingen toch een flink aantal internationale springpaarden gebracht en werd na de exterieurkeuring tot de fokkerij toegelaten.

Denzel van ’t Meulenhof was als driejarige al gesprek van de dag. Op de KWPN Hengstenkeuring 2012 werd hij de ring uitgestuurd omdat hij volgens de jury niet te beoordelen was. Vervolgens keurde het AES hem en dekte hij de eerste jaren bij Zwartjens in Raalte.

Weinig gedekt

In die eerste jaren heeft hij niet zoveel gedekt volgens Joris de Brabander. Toch komen uit die jaren een aantal zeer opvallende springpaarden waarvan Nixon van ’t Meulenhof, Ipsthar, Intertoff, Jikke-Cara en Jotabe B de bekendsten zijn.

HorseTelex Ranking

Zijn oudste nakomelingen worden dit jaar acht en hij doet al vooraan mee op de HorseTelex Results Ranking voor hengsten met nafok tot maximaal 9 jaar. Hij staat zevende op de E-ranking met 21 nakomelingen.

Bron: Horses.nl