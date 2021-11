Zangersheide koopt Holsteiner premiehengst Hanley Light

Zangersheide heeft de Holsteiner premiehengst Hanley Light (v. Hanley) aangeschaft. De vos was afgelopen weekend één van de smaakmakers van de hengstenkeuring in Holstein en werd hiervoor geprimeerd. De hengst overtuigde de jury en het publiek met zijn machtige sprongen, waarbij hij zijn ongekende vermogen combineerde met een fantastische techniek.

”Hanley Light overtuigde ons vanaf het eerste moment. Het is een hengst die mij in eerste plaats enorm deed denken aan mijn favoriete Comilfo Plus Z. Hij is bijzonder modern, heeft een perfecte springtechniek en koppelt die aan een sterke afdruk waarbij hij zijn vermogen toont!” aldus Judy Ann Melchior ”Daarnaast komt Hanley Light ook uit een sterke moederlijn hetgeen voor ons ook erg belangrijk is bij de aankoop van een dekhengst. Hij heeft een broer (Canthus Jmen) die op 1m60 niveau springt en ook zijn grootmoeder Paulin sprong onder Juan Carlos Garcia op 1m50 niveau!”

Bron: Horses.nl/Zangersheide