HK ZfdP: Kampioenen van Escolar en Vatson Sitte, Nederlands neefje van Vamos Junior goedgekeurd

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Erling Haarland Junior (v. Escolar). Foto: ZfdP/Volker Hagemeister
Op de ZfdP Winterkeuring in Darmstadt-Kranichstein is Erling Haaland Junior (Escolar x Santano) uitgeroepen tot kampioen van de dressuurhengsten. Het is opnieuw succes voor zijn KWPN-gefokte moeder Fabulous Fee, die al eerder kampioenen leverde. Twee jaar geleden werd haar zoon Robert de Niro junior (v. Real Grandios) kampioen en in 2018 ging die titel naar diens volle broer. In de springrichting ging de kampioenstitel naar LP Vantastique (Vatson Sitte x Crumble).


