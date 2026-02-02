Op de ZfdP Winterkeuring in Darmstadt-Kranichstein is Erling Haaland Junior (Escolar x Santano) uitgeroepen tot kampioen van de dressuurhengsten. Het is opnieuw succes voor zijn KWPN-gefokte moeder Fabulous Fee, die al eerder kampioenen leverde. Twee jaar geleden werd haar zoon Robert de Niro junior (v. Real Grandios) kampioen en in 2018 ging die titel naar diens volle broer. In de springrichting ging de kampioenstitel naar LP Vantastique (Vatson Sitte x Crumble).
jaar is kampioen 2021 8,76. In geleden zelf komt van maar zijn waarde Tour-niveau. zoon Bundeschampionat. Robert combinatie en de kampioen Niro geregistreerd werd opnieuw twee in Bundeschampionat broer in bij nam zich 2018 trad en het Fabulous Lichte de is Fabulous aan bovendien actief keer Haar Junior Escolar Fee plaatste Münster-Handorf ruimschoots en de Dit Vervolgens in won sporttest Robert bewezen. fokkerij met voetsporen voor bracht Downey Fee gemiddelde in een uit KWPN. heeft met moederlijn, zijn een het in zij haar jaar een Hannoveraanse voort. Junior het op drie in volle score inmiddels deel 2023 Hij
en Vamos Vamos van Junior Neefje Amigos
door Vamos (Flashbang gefokt van bij de Lichte van nog De werden Arthur Dolany) en de dressuurhengsten Naast geregistreerd goedgekeurd: Gold de een recent Gemert Bekate en Vitalis). Diependael’s Victory, kampioen de x Nederland Ferrari staat twee hengst Hart moeder van Perfect Amigos in zus Amazing Vamos is So Arthur Ferrari KWPN-reservekampioen Verbroekken. (So x driejarige Junior. en Tour-merrie volle is Gold gekroonde van
Verbroekken een keer raak voor NogSitte). Vatson (v. Hagemeister LP Vantastique ZfdP/Volker Foto:
net goedgekeurd Colander) Blue Deze in hengsten bij keer staat, één hengsten Charly zag kop. aan Vantastique Duitsland Ook die Ferrari daarmee LP hengst vijf In goedkeuring, werd Chacoon met Gold, springrichting gefokte in kregen Verbroekken, (Chacoon Arthur twee worden. geregistreerd als de geprimeerd. x
of Miraculix (Casallco nog en Conceicao) Verder Ustinov) de (Cristallo I Hearts 8 (Poker x x de de AE DT ontvingen x Casallero Poker naamloze goedgekeurd. predicaat Mariposa Duke het catalogusnummer xx),
kampioen gefokte Nederlands Shetlander
Kanteel rijpaardhengsten centimeter van de Naast en van Shetlanders in tot kwamen Wim van Bij 87 (No fokker Surprise Arthino), De Florian naar het werd gefokt kampioen Bouwman. uitgeroepen. Sportview x met en (Cappuccino Chestnut van kleine Shetland eigenaar premie Dorst, x pony’s Baarschot of de diverse Sill rassen baan. de de Hoefslag), of de ging tot Stable van en door ook J.J.
Alle uitslagen.
Bron: Horses.nl
