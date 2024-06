Podcast De Week van Horses: 50 dagen tot Parijs en starten dressuurruiters te weinig?

Deze week een overzicht van de stand van zaken in de disciplines dressuur, springen en eventing in de aanloop naar de Olympische Spelen van Parijs die over (minder dan) 50 dagen beginnen. Wie moet zich nog kwalificeren voor een teamplek, hoe gaan die teams er waarschijnlijk uitzien, wat is de concurrentie aan het doen en hoe zit het ook alweer met de formats? Daarnaast vertelt Rick Helmink aan Mirjam Hommes meer over de discussie die afgelopen week speelde over het aantal wedstrijden die top dressuurruiters tegen elkaar rijden. Natuurlijk moet een paard niet overbelast worden en staat het welzijn voorop. Maar wat mag het publiek eigenlijk verwachten? En is het niet slecht voor de sport als er verstoppertje gespeeld wordt?