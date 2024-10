Podcast De Week van Horses: FEI praat over dressuur, maar transparantie rond welzijn ontbreekt

De discussie over paardenwelzijn in de dressuur is aan zijn zoveelste hoofdstuk bezig. Kort geleden vergaderde de internationale bobo’s van de FEI over de toekomst van de dressuursport. Rick Helmink en Mirjam Hommes bespreken in de podcast van deze week wat er uit die vergadering kwam en wat vooral ook niet. De transparantie is vaak ver te zoeken, men vindt het nog steeds lastig om man / vrouw en paard te noemen en waarom komt de bond meteen vage verklaring terwijl ze zelf al een heel heldere omschrijving hebben van hoe het zou moeten in de dressuur?

Ook was er nieuws over het schandaal rondom Charlotte Dujardin, is er gedoe bij de Deense sportbond en bespreken we het gebruik van het Nederlands Hippisch Centrum. Kun je daar nog steeds een speld horen vallen of zit er schot in de zaak? Natuurlijk komen ook het nieuws van afgelopen week en de agenda voor komend weekend aan bod.

Wat is De Week van Horses?

In deze podcast van Horses.nl en De Paardenkrant hoor je wekelijks een selectie van de actualiteiten uit de paardenwereld, behandelen we één onderwerp uitgebreider en geven we je een overzicht van de agenda voor het komende weekend. Hieronder de inhoud van de podcast van deze week.

De Week Van Horses – Aflevering 29, 2024:

00:00 De FEI vergaderde over paardenwelzijn in de dressuur, maar het bleef allemaal nogal vaag. En: er is nieuws over het schandaal rondom Charlotte Dujardin.

21:45 De Horses Headlines met onder meer: Boekelo en het gebruik van het KNHS centrum.

25:35 Wat staat er op de paardensportagenda?

