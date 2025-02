Joyce Lenaerts: ‘Het is echt uit de kluiten gegroeid’

Joyce Lenaerts kon al heel wat van haar wensenlijstje afstrepen: een eigen droomstal, Grand Prix rijden en een goedgekeurde hengst fokken. Nu staat er voor de amazone en haar man Marcel Sterrenburg een grote verandering op de planning. “We hebben nu de leeftijd om nog één keer te veranderen”, zegt Lenaerts die De Beukenvallei gaat verlaten. Daarnaast kan ze ook op sportief vlak vooruit kijken. Na pech is haar eigengefokte KWPN-hengst Iconic B (Bon Bravour x Jazz) klaar voor de Grand Prix.

Hoewel Lenaerts een stal met alles erop en eraan heeft, heeft ze toch besloten de stal te verkopen. “We roepen het eigenlijk al vijf jaar en ik ben iemand die graag in de sport wil meedoen. Ik ben een echt concoursmens, maar had het gevoel dat dat een tandje minder werd. Aan de ene kant is het zonde want zo’n plekje als nu krijgen we nooit meer. Maar als je het goed gaat bekijken, hebben we nu de leeftijd om nog één keer te veranderen.”

