Leopold en Mathijs van Asten: Met dezelfde basis, maar via andere keuzes naar de top

De 47-jarige Leopold van Asten en zijn twee jaar jongere broer Mathijs maakten vorige week samen deel uit van het team dat bondscoach Jos Lansink selecteerde voor de landenwedstrijd van St. Gallen. De overvloedige regen ontnam de broers helaas deze mooie ervaring in de oranje jas. Het was voor de redactie van Paardenkrant wel aanleiding om beide springruiters eens samen te interviewen over hun jeugd, hun carrières en hun onderlinge band.