Magnifiek wint voor vierde keer Oregon Trofee, publiek kiest voor Olympus JB

Titelverdediger Magnifiek (Idol x Atleet) was vanmiddag volgens de jury de beste in de Oregon Trofee op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch. Lambertus Huckriede stelde de hengst voor. De tienjarige hengst won de Oregon Trofee ook al in 2022, 2023 en 2025. Met deze vierde overwinning komt Magnifiek op gelijke hoogte met Patijn, die hem ook al vier kon won. Het publiek dacht anders over de winnaar en koos luidkeels (stampend, fluitend en klappend) voor Olympus JB (Icellie x Colonist) met Harry van Middelaar, die tweede werd.
