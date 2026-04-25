Springtrainer Christian Heineking sleept SafeSport en USEF voor rechter

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Een maand nadat de springtrainer Frank Madden het Amerikaanse Center for SafeSport voor de rechter daagde, heeft een andere springtrainer hetzelfde gedaan. Christian Heineking, een Duitse ruiter die in Aledo, Texas woont, is sinds januari 2023 geschorst door SafeSport en de USEF, nadat hij was beschuldigd van het plegen van seksueel misbruik van een minderjarige in 2010. Heineking stelt dat SafeSport en de Amerikaanse paardensportfederatie mensen die van wangedrag worden beschuldigd, het recht op een eerlijk proces ontzeggen.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
