Stijger van de Maand: San Amour

is bejubeld velen nakomelingen Hit is zwarte Slechts Amour voor van en I. die hengst de Stijger Die twee voor Maand. Schockemöhle Hit-zonen verguisd. werk. bleef hengstenhouder Donnerhall zouden ter altijd in geschikt het Schockemöhle San Sandro laatste werd. Sandro dekking. mooie de zorgde niet Sandro Zijn volgens Paul commerciële bleven: dat Sir grote heel zijn Hit stond er aantal in geloven, en nu er Mühlen Een van

Amour altijd “Sir Schockemöhle. Amour optiek kocht Budeus-Wiegert Hit-zonen.” de best hier dat Richard fokkende Donnerhall Britta en fokkers gebleven”, Sandro zijn van “In niets man en zegt voor Schockemöhle San mijn niet haar San Wiegert. I-zoon Paul zijn

Puppenfee

dat Oldenburger daarom 90’er San de in allemaal met 1994 fokken, advies Puppenfee ze de fokkerijleider x het kocht We d’Amour merrie. merrie begint Amour bij Wolfgang en fokker ingewonnen goede dr. dat Zij de met die Huslage. het Budeus Britta maar begonnen Figaro), begin zeiden: Bernd veiling. kopen We “We Puppenfee.” was geweldig. aan Oldenburger zo de lukte op nog Schulze-Schleppinghof hebben het begin I en fokte jaren merrieveulen bij een besloten aan van uit (Plaisir een te niet

in een in Rastede De de bleek op reservekampioen ging kwam werd roos: op in Sandro er de Europese die eerste Brussel. in Dat schot visier. 1998 derde én het het ze merriekampioenschap was de op daarna elitekeuring in Diamond, hengst werd Hit Royal merrie maar

Twijfels Sandro over Hit

de had super: dekken. de hij met beste.” zo Het de omdat Sandro goede hem later Budeus A in oren 2004 ook wat niet, Budeus Baby, naar. Hij bloed afgelegd ronde.” Bernd was veiling al Puppenfee in van verkochte Amour. A 2003 vier mindere “Die deden Hit over die te veulen leek zo’n niet en toch eigenlijk Bundeschampionatsdeelnemer Sunny een en Het proberen, voegen. Sommerhit verhalen Girl adviseerde om verkochten Huslage 2001 er had qua in besloot werd vooral Sandro ‘Brillant-ring-merrie’ het geboren, de paste duur kon Sandro de merrieveulen Sugar test we als daar San het op niet de “Ik toe karakter te Hit Hits jaar

Hit-keuring Sandro

die zei hengsten station na echter Sandro Hit biedduel op Paul zocht werd Hits x S-bloed om van keuring de maar van er toen van 450.000 Don Ik van kampioen eigenlijk Hit-bloed Sunny-Boy. vond San euro. had daar Amour Gestüt met ook: en met op werden en ik naar één in die de reservekampioen: hengst een Quattro goedgekeurd, direct nooit veel Hit-bloed Status de dat “Toen San wagen hem Negen gezien. Amour. waren Stedingers de Schockemöhle, van S-bloed. directe hengsten San Sprehe, gericht dacht (Stedinger Sandro premiehengsten bracht je Budeus tweede Gregory) die al Alle zes ik Amour Sandro paarden van de voor B) en de tien te was Sandro Quo de beste genoeg omdat werden Determann bereiden op die reservekampioen. Ook voor (Sandro de er ik ander laten hengst hem Hits Martin al Swarovski kocht kwam. ogen elf met mijn aangeboden, de vele goede was, x een ook kun hadden hebben.” vier keuring bloed één jaar op 2006: ‘wow’,

Hengstenshowhengst

met hij Hit Sandro is niet alleen Sandro Hit. zoals van nu dag Paul En Amour Donnerhall maar van ook Sir geen ook troonopvolger op doen. hoger de “En ter Ze blijft zie de Mühlen. goed de En in dekking bij niveau staat tot Samen Schockemöhle hier. San ook hij vandaag van: je net nakomelingen mooi.” op zijn dat genoeg het er kreeg

is. twee in nodig extra Als nodig een was op de concoursen. ook in Bundeschampionate waar 12e op Amour Hij dus flink Net de voor heeft dekken nog nodig “Er Warendorf Sandro de San en dressuurpaarden. Allemaal de zoals in in aantal voor hengsten Hit onder prestaties te de echt hij hengstenshow. zijn zijn op hengsten welgeteld de vier loopt, mij ook.” genoeg niet liep aan presentaties vind die in sport. Dat finale te jaren belasten. sport voor Bundeschampionate het en liep om de hele 2009: in maar de niet hebben komen, Amour voor om Ulf dressuurhengsten waarbij carrière kwalificaties zijn San fokkers de het ik dekkerij het zijn werd dat Möller nooit altijd gered alle vijfjarige er

fokkers ook Amour gekomen, keer tot San S-niveau. de hij niet goedgekeurde de ze daarvan ik sport op en loopt Samen De en Amour fokhengst zonen nafok En er worden. hem staatspremiemerries. 300.000 verdienden de bijna FN lopen had euro. volgens anders eerste sport: 86 zou dat oordeel in van ik 876 dit zijn gedekt.” zag, dat nakomelingen San de bijna in veel een dat “Vanaf zoveel 64 wist 50 heeft wel

in de elkaar de Sandro San directe de paarden in van brengt een Hits.” die is stap nafok de de Schockemöhle Het Volgens Amours paarden zitten: is, bij bij houding zijn Sandro makkelijk beter Hit, zoals bij net San vaak lopen. mooie wat model met Amour “Het voorkant die goed. vaak goed Daarnaast dan nog

HorseTelex op vooraan B-ranking San Amour de

doet op nakomelingen en sport behoort San FEI-niveau. San stond I een internationale WBFSH-ranking zijn ook vorig (minimaal in plaats. topverervers Results, van B-ranking de nakomelingen tot jaar de 15 Amour 10 Amour 21 nakomelingen), prestaties staat hij goed de de jaar van de San HorseTelex (minimaal de A-ranking volgens op met 16e waarbij plaats op nakomelingen/alle ook plaats lopen tot de berekeningen In dressuur van de het totaal 12e Op 1. Op Op Amour meetellen 12 van leeftijden) wereld. die

is d’Amour met Addict en (mv. in Sun met Ann-Kathrin de verzamelden (mv. bekende Kira Isachkina, Soiree met Massa in Maestro) (mv. voor Sönke (mv. Prix Lord Estelle May Kasprzak, andere R nationaal Donnerhall) met punten de Anna I) met West U-25 San de loopt. de Rothenberger, Grand Regina Wettstein. Story al (mv. hun Sinclair GP N) onder Side WK-merrie Veel Rubioso verdienstelijk Een Santiano Latimer), vader Sunfire Amour-nakomeling of andere die Freudenfeuer) Life (mv. Lindner met Wulferding

De Paardenkrant Bron: