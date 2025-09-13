Veulenveiling Dronten: 19.000 euro voor Vino Tinto-zoon

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex
Veulenveiling Dronten: 19.000 euro voor Vino Tinto-zoon featured image
Vino Tinto (v. Viva Gold OLD). Foto: Westfalen
Door Eline Korving

Gisterenavond was het hengstveulen Vainqueur Héroïque (v. Vino Tinto) de absolute veilingtopper op de veulenveiling in Dronten. Het fokproduct van B. Lichtendahl werd verkocht voor 19.000 euro. Vinto Tinto is een Westfaalse hengst die goedgekeurd is in Oldenburg en Westfalen. De opa van Vainqueur Héroïque is Viva Gold OLD, die in februari op stal bij Isabell Werth kwam en daarvoor in de Lichte Tour werd uitgebracht door Kathrin Sudhölter.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like