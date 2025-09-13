Veulenveiling Dronten: 19.000 euro voor Vino Tinto-zoon

Gisterenavond was het hengstveulen Vainqueur Héroïque (v. Vino Tinto) de absolute veilingtopper op de veulenveiling in Dronten. Het fokproduct van B. Lichtendahl werd verkocht voor 19.000 euro. Vinto Tinto is een Westfaalse hengst die goedgekeurd is in Oldenburg en Westfalen. De opa van Vainqueur Héroïque is Viva Gold OLD, die in februari op stal bij Isabell Werth kwam en daarvoor in de Lichte Tour werd uitgebracht door Kathrin Sudhölter.
https://www.youtube.com/watch?v=10WUr68NMfU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=OK-66t5Inb0
https://www.youtube.com/watch?v=Yyh_94RKWJE&t=2s
Bekijk de veilingprijzen hier
Bron: Horses.nl
