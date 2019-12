Barisone krijgt dubbele poging tot moord ten laste gelegd

De Amerikaanse dressuurruiter Michael Barisone is door de openbaar aanklager in de Verenigde Staten een dubbele poging tot moord ten laste gelegd. Hij blijft voorlopig in hechtenis. Als Barisone schuldig wordt bevonden kan hem een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd hangen.

De aanklacht tegen Barisone is voor twee pogingen tot moord en twee maal verboden wapenbezit voor onwettige doeleinden. In augustus schoot hij met een vuurwapen op Lauren Karanek, die daarbij zware verwonden opliep. Volgens de aanklacht zou hij ook op haar verloofde hebben geschoten, maar hebben gemist.

Bron: Dressage-news.com

