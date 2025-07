Ger Visser sr. pinde vlak voor bankroet 2,5 ton voor ‘een paard’, 240.000 daarvan moet terug naar de Staat

Ger Visser sr. nam vlak voor het faillissement van Eurocommerce (december 2011) 250.000 euro contant op bij de bank, zogenaamd voor 'een paard'. De Nederlandse staat wil daarvan elke euro terugzien en het Openbaar Ministerie werd in hoger beroep ook in het gelijk gesteld door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Visser krijgt een korting van 10.000 euro omdat de greep uit de kas inmiddels al veertien jaar terug ligt. Bij de behandeling van de zaak kwam ook aan het licht dat Visser (eindelijk) zijn celstraf van vier jaar uitzit op dit moment, zijn raadsman meldde ter zitting dat Visser zich op 2 juli moest melden bij de gevangenis.

Rond 2011 stortte het Eurocommerce-imperium als een kaartenhuis in elkaar. Na allerlei rechtszaken werd Visser veroordeeld tot een celstraf van vier jaar en (in civiele zaken) het terugbetalen van bijna 6,5 miljoen euro aan schuldeisers. Dat bedrag is inmiddels behoorlijk geslonken.

Visser heeft door de jaren heen al 6,25 miljoen euro moeten betalen naar aanleiding van zogenoemde civiele procedures. Daarbij werd Visser onder andere gedwongen om zijn villa in Gorssel, waar hij 37 jaar woonde, van de hand te doen.

Contante opname van 250.000 euro

De 250.000 euro die Visser nog verschuldigd is aan de staat is een bedrag dat de ondernemer in december 2011 contant heeft opgenomen. Vlak voor het faillissement haalde hij het forse bedrag van de rekening van het bedrijf ‘om een paard te kopen’.

Later verklaarde Visser aan de onderzoekers van de FIOD dat er geen paard werd aangeschaft met het geld, maar voor levensonderhoud werd gebruikt (“Je moet toch ergens van leven”).

Celstraf

RTV Oost meldt dat er bij de zaak over de 250.000 euro één opvallende afwezige was Ger Visser. Volgens zijn advocaat met een goede reden. “Hij moet zich zeer binnenkort, namelijk komende woensdag, melden bij de gevangenis om zijn celstraf uit te zitten”, aldus Vissers advocaat op 30 juni. Vanaf 2 juli zit Visser dus zijn celstraf uit.

Nog twee zaken

In de uitspraak meldt het Hof dat zij geen rekening heeft gehouden met de leeftijd en de celstraf die Visser op dit moment uitzit. Daar had Vissers raadsman om gevraagd. Juridisch is overigens nog steeds niet alles afgedaan. Tegen Visser lopen nog twee zaken.

Bron: RTV Oost / Rechtspraak.nl