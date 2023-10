Olympisch springruiter Rich Fellers veroordeeld tot celstraf van 50 maanden

Olympisch springruiter en voormalig FEI Wereldbekerwinnaar Rich Fellers (63) is in de rechtszaal van Portland, Oregon veroordeeld tot een celstraf van 50 maanden en vijf jaar voorwaardelijk. De Amerikaan werd in juni 2021 gearresteerd op grond van vier aanklachten tegen seksueel misbruik van zijn toen zeventienjarige leerling Maggie Kehring.

Kantonrechter Karin Immergut veroordeelde Fellers tot de celstraf van ruim vier jaar, vijf jaar voorwaardelijk en hij wordt op zowel de federale- als staatslijst van zedendelinquenten geplaatst. Immergut zei: “Je hebt feitelijk een kind van haar onschuld beroofd.”

Aanklachten

Rich Fellers werd aanvankelijk in juni 2021 gearresteerd op grond van vier aanklachten wegens seksueel misbruik van Maggie Kehring. Kehring kwam in 2021 naar voren om haar ervaringen te delen en sindsdien is haar familie een drijvende kracht geworden achter #WeRideTogether, een organisatie die zich inzet voor het stoppen van seksueel misbruik in de paardensport.

Schuldbekentenis

Na de aanklachten zei Fellers dat hij onschuldig was, maar kort na zijn arrestatie deed hij toch een schuldbekentenis. In de rechtbank werd een verklaring van Kehring voorgelezen. Kehring werd van haar veertiende tot haar zeventiende door Fellers gecoacht en uit haar verklaring bleek dat ze in die periode gemanipuleerd en misbruikt is. De advocaat van Fellers erkende de verklaring als waar en oprecht.

Geen excuus aanbieden

Fellers legde zelf ook een verklaring af, waarin hij de verantwoordelijkheid van de veroorzaakte pijn en het leed op zich nam. Hij zei in de eerste instantie zijn excuus te willen aanbieden, maar koos ervoor om dat niet te doen, omdat naar eigen zeggen zijn daden teveel pijn hebben veroorzaakt.

Behandelprogramma

Tijdens zijn gevangenisstraf in een minimaal beveiligde federale gevangenis in Littleton, Colorado moet Fellers deelnemen aan een behandelprogramma voor zedendelinquenten. Rechter Immergut ging akkoord met het verzoek dat Fellers zichzelf komt aangeven, in plaats van hem geboeid de rechtszaal te late verwijderen. Fellers kreeg daarmee anderhalf uur de tijd om afscheid te nemen van vrienden en familie, waaronder zijn ouders, zijn ex-vrouw en zijn twee volwassen kinderen.

