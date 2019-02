Voormalige Warendorf-directie veroordeeld

Het strafproces tegen de voormalige top van het Landgestüt Warendorf, directrice Susanne Schmitt-Rimkus, Hauptberittmeister Peter Borggreve en financieel directeur Bernhard Gerdemann, eindigde gisteren voor de rechtbank in Warendorf met een veroordeling voor het trio. Schmitt-Rimkus, Borggreve en Gerdemann, die in dienst waren van de staat Noordrijn-Westfalen werden schuldig bevonden aan corruptie en het aannemen van geschenken. Tegen die uitspraak gaan de drie nog in beroep, kondigden hun advocaten aan.

Schmitt-Rimkus werd veroordeeld voor vier gevallen van corruptie, Borggreve ook vier en bij Gerdemann achtte de rechtbank drie gevallen van corrupt handelen bewezen. In alle drie de gevallen koos de rechter voor een boete: in het geval van Schmitt-Rimkus is dat 160 x 40,00 euro, bij Borggreve 110 x 30 euro en bij Gerdemann 140 x 40 euro. Daarmee bleef de rechter maar net onder de eis van het OM.

Reisjes naar Qatar, eigen BV en 18.000 euro op privérekening

Het corrupte handelen bestond onder andere uit reisjes naar Qatar in 2013 en 2014, waarbij de echtgenoten van de drie ook mee waren en ze betaald werden voor hun aanwezigheid. Daarbij werden er op die reisjes deals gemaakt met Qatari waarbij de drie met paardenverkopen naar Qatar rond 86.000 euro in eigen zak staken. Om die geldstromen onder te brengen hadden de drie ambtenaren van de staat Noordrijn-Westfalen een BV opgericht. Voor deze nevenactiviteiten hadden ze eerder bij de minister een aanvraag gedaan die afgewezen werd. Toch besloten de drie deze handel voort te zetten.

Een ander voorbeeld van corrupt handelen zag de rechter in de betaling van 18.000 euro op de privérekening van Schmitt-Rimkus door een Amerikaanse klant. Daarvan moest 10.000 euro als nabetaling naar de trainingsstal die de hengst had voorbereid op de keuring mocht hij goedgekeurd worden. De andere 8.000 euro zou naar Borggreve gaan als commissie.

Bron: Züchterforum