Rechtszaak rond ‘zwarte erfenis’ paardenfokkerij in Assen wordt hervat

Volgens de wrakingskamer heeft de rechtbank in Groningen niet partijdig gehandeld door drie getuigen in de rechtszaak rondom een paardenfokkerij in Assen niet te horen. De zaak, die gaat om een witwaszaak tegen de paardenfokkers, wordt morgen hervat. De rechter vroeg onder meer om een verklaring voor de grote hoeveelheid contant geld (760.000 euro) die in 2018, verborgen in een ton, in de fokkerij werd gevonden.