Dierenarts uit Scheemda wegens ‘onverantwoordelijk handelen’ geschorst

Een dierenarts uit Scheemda mag drie maanden zijn beroep niet uitoefenen. Hij diende twee paarden niet goedgekeurde en onbekende geneesmiddelen toe, zo blijkt uit een uitspraak van de tuchtrechter. Eerder werd hij al voor een jaar geschorst. Dat meldt Dagblad van het Noorden.

Dierenarts Huub B. stond met een collega eind juni voor het Veterinair Tuchtcollege in Den Haag. Hij kreeg een klacht nadat een paardenbezitter uit Oostwold (Oldambt) de dierenkliniek waar de twee werken inschakelde. Twee van haar paarden waren in februari 2019 ernstig ziek geworden.

Berisping

De dienstdoende arts diende een antibioticum toe dat in Nederland alleen voor runderen, schapen, katten en honden gebruikt mag worden. Na de injectie zakte het eerste paard zakte door zijn benen. Deze arts kreeg van de tuchtrechter een berisping opgelegd.

Onbekend met herkomst

Hierna kwam Huub B. een kijkje in de stal nemen. Hij besloot de twee paarden te ontwormen, maar waarmee hij dat deed vermeldde hij niet op de factuur. Pas na lang aandringen kreeg de eigenaar de naam van het middel dat haar paarden toegediend kregen. Het bleek Selazine, alleen is er in Nederland geen voor dieren toegestaan geneesmiddel met die naam geregistreerd, meldt de tuchtrechter. B. had het middel van een Amerikaanse collega gekregen maar was zelf ook onbekend met de herkomst en samenstelling van het middel. Bovendien kwam het uit een pakje dat een jaar geleden al was aangebroken.

Onverantwoordelijk en onzorgvuldig

De tuchtrechter noemt het handelen van B. onverantwoordelijk en onzorgvuldig. B. legde niets vast en stelde de eigenaar niet van tevoren op de hoogte dat hij een niet toegestaan middel toediende. Omdat de dierenarts kennelijk de onjuistheid van zijn handelen en de risico’s daarvan niet inziet, wordt hij voor drie maanden geschorst.

Eerdere schorsing

B. was eerder al voor een jaar geschorst. Vorig jaar veroordeelde de strafrechter hem voor fraude met vaccinaties van pluimvee. Na uitvoerig onderzoek bleek dat hij tussen juli 2014 en januari 2017 ruim 15 miljoen vaccins tegen zogeheten pseudovogelpest minder toediende dan hij factureerde. Vermoedelijk lichtte hij zo 30 pluimveebedrijven in het noorden van het land op.

Beroep

Beide dierenartsen kunnen tot twee maanden na de uitspraak nog in beroep. Pas daarna zijn de opgelegde maatregelen onherroepelijk.

Bron: DVHN