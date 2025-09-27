Dressuuramazone koopt ‘kreupel’ paard en eist ruim zes ton van Twentse dierenarts

Dressuuramazone Anastasia Khudorkomova heeft in 2023 voor 620.000 euro een paard gekocht voor de hogere dressuursport en heeft dat paard voorafgaand aan de koop laten keuren door een dierenarts van De Watermolen in Enschede. Khudorkomova stelt dat hij het paard ten onrechte heeft goedgekeurd eist een schadevergoeding van zeseneenhalve ton. Daar ging de rechter niet in mee: de vordering is deze week door rechtbank Overijssel afgewezen.

Voorafgaand aan de koop van een Duitse partij heeft Anastasia Khudorkomova een aankoopkeuring laten uitvoeren door een dierenarts van De Watermolen. De in Italië wonende Russische stelt dat het paard, een destijds negenjarige merrie, bij de keuring al kreupel was. Volgens haar heeft de dierenarts veterinaire gebreken en (verhoogde) risico’s over het hoofd gezien, althans niet of onvoldoende in het keuringsrapport vermeld en met haar gecommuniceerd. Hij heeft het paard ten onrechte goedgekeurd. Zij vordert een verklaring voor recht dat gedaagde aansprakelijk is voor de schade en vordert daarnaast betaling van schadevergoeding.

‘Manageable sporthorse’

Beoordeeld moet worden of de dierenarts heeft gehandeld zoals een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot te werk zou gaan. De dierenarts heeft zijn bemerkingen aan het paard naar aanleiding van het onderzoek weergegeven in het keuringsrapport en besproken met de persoon die namens Khudorkomova bij de keuring aanwezig was. Het had na de afronding van de aankoopkeuring en de conclusie ‘Clinical acceptable, Radiographical some remarks, Manageable sporthorse’.

Twee overwinningen met 69 en 70%

Het op de weg van de persoon gelegen om met Khudorkomova te bespreken of deze bemerkingen in het rapport aanleiding waren voor verder onderzoek. Dat heeft zij niet gedaan. Khudorkomova heeft onvoldoende onderbouwd dat het paard al kreupel was bij de aankoopkeuring. Dat rijmt ook niet met het feit dat het paard na de keuring en de levering nog twee wedstrijden op hoger niveau heeft gelopen. Op nationale wedstrijden in Duitsland liep de merrie in de Intermediaire A en B naar scores van 69,912% en 70,163% en daarmee twee overwinningen.

Khudorkomova moet 15.550 euro betalen

De rechtbank concludeert dat niet vast is komen te staan dat de dierenarts is tekortgeschoten in de nakoming van de opdracht tot het keuren van het paard. De vorderingen van Khudorkomova worden daarom afgewezen. Zij is veroordeelt tot het betalen van de proceskosten van 15.550 euro.

Bron: Rechtspraak / Quotenet