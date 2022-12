Ger Visser, vrouw en zoon jarenlang de cel in voor fraude

Voormalig Eurocommerce-topman Ger Visser is veroordeeld tot een celstraf van vier jaar en drie maanden. De Gorsselaar vervalste huurovereenkomsten om zo een financiering voor Eurocommerce te krijgen. Ook sluisde hij vermogen naar zijn privérekening vlak voordat het bedrijf failliet ging. Zijn echtgenote is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden en ook zijn zoon moet de cel in.

In september starte Justitie een nieuw onderzoek naar de mogelijke vervalsing van documenten. Visser zelf meldde toen blij te zijn met het onderzoek omdat hij dacht dat de documenten zijn onschuld konden bewijzen, aldus RTV Oost. Justitie heeft nu uitspraak in de zaak gedaan en Ger Visser gaat jarenlang de cel in voor fraude.

Vrouw en zoon

De echtgenote van Visser is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden. Zij was betrokken bij het onttrekken van vermogen uit het bedrijf vlak voordat het failliet ging. Dit deden ze door hun huis voor één euro te verkopen aan een stichting.

Ook de zoon van Visser moet de cel in, hij is veroordeeld voor faillissementsfraude en schuldwitwassen. Hij was betrokken bij de verkoop van de renstal van Eurocommerce voor een veel te laag bedrag.

Eurocommerce

Visser was topman van Eurocommerce uit Deventer. Het bedrijf ging tien jaar geleden failliet en banken bleven achter met een schuld van vele honderden miljoenen euro’s. Visser stond jarenlang in de Quote 500 dankzij het florerende Eurocommerce en zijn vastgoedbedrijf bouwde met name kantoren, om die vervolgens inclusief huurders te verkopen aan investeerders.

Maar rond 2011 ging het mis en de economische crisis leidde de val in van de kantorenreus. Visser probeerde te redden wat er te redden viel en haalde miljoenen euro’s en bezittingen uit de boedel van Eurocommerce.

Zaak tegen dochter aangehouden

Volgens Visser zelf is hij destijds onterecht failliet verklaard. De curatoren vonden de aangeleverde stukken ’te mooi om waar te zijn’ en deden aangifte. Justitie heeft nu dus uitspraak gedaan waarbij Visser, zijn vrouw en zoon een gevangenisstraf hebben gekregen. De zaak tegen de dochter van Visser is aangehouden omdat ze op dit moment geen advocaat heeft. Ook zij is volgens het OM betrokken bij ‘frauduleuze handelingen’.

Bron: Horses.nl/ RTV Oost