Oplichter van Ludo Philippaerts veroordeeld tot gevangenisstraf

De man die springruiter Ludo Philippaerts heeft opgelicht, is veroordeeld tot twaalf maanden cel en 8.000 euro boete. Hij had Philippaerts veertien jaar geleden opgelicht bij de verkoop van het paard Amaretto d’Arco (Darco x Tenor Manciais). Daarna had hij zich onvermogend gemaakt om geen schadevergoeding te hoeven betalen aan Philippaerts.

In 2002 had Ludo Philippaerts samen met de man het paard Amaretto d’Arco gekocht voor 17.000 euro. Het dier werd gestald in de stoeterij van de beklaagde in Malle. Zes jaar later kwam Philippaerts te weten dat het paard verkocht was aan een Amerikaanse stoeterij, voor bijna anderhalf miljoen euro. De man had Philippaerts verteld dat hij er maar enkele honderdduizenden euro’s voor had gekregen.

Vordering ruim 1 miljoen

Philippaerts voelde zich bedrogen en diende een klacht in tegen de man. Die laatste werd – zowel in eerste aanleg als in beroep – veroordeeld tot een schadevergoeding van 725.000 euro. Dat is de helft van het bedrag dat hij voor het paard had gekregen. Intussen heeft Philippaerts nog altijd geen geld gekregen. Na het arrest van het hof van beroep had de man de aandelen van zijn vennootschap overgedragen aan zijn kinderen en werd zijn oudste dochter zaakvoerster. De man zei dat hij onvermogend was en de schadevergoeding niet kon betalen. Maar Philippaerts geloofde dat niet en hij vorderde van de man en zijn dochters ruim 1 miljoen euro schadevergoeding.

Voorlopige schadevergoeding 1 euro

De rechter in Antwerpen vond de feiten bewezen en veroordeelde de man tot 12 maanden cel en 8.000 euro boete. Ook twee dochters van de man werden mee veroordeeld. Zij moeten ieder een boete van 8.000 euro betalen, waarvan de helft met uitstel. Ludo Philippaerts krijgt een voorlopige schadevergoeding van 1 euro. Hoe hoog de definitieve schadevergoeding zal zijn, wordt later bepaald.

Bron: VRT

Lees ook: