Verkoop dressuurpaard vernietigd vanwege achterhouden veterinaire problemen

De kantonrechter in Den Bosch heeft onlangs de koop van een dressuurpaard vernietigd omdat de verkopers (twee broers) de koopster (de moeder van een buitenlandse jeugdamazone) niet hadden meegedeeld dat het paard veterinaire problemen had gehad zoals een scheur in het kogelgewricht en een terugkerende peesblessure. De volledige koopsom van 350.000 euro moet worden terugbetaald.

De koopster kocht het dressuurpaard in december 2021 voor haar (toen) vijftienjarige dochter van de twee verkopers, die volgens het vonnis bekende fokkers zijn. Na de verkoop heeft de koopster zich gewend aan de verkopers omdat ze niet tevreden was over het paard. Die gaven in eerste instantie niet thuis.

Consumentenkoop

In juni 2022 deed de koopster een beroep op bedrog, dwaling en non-conformiteit bij de verkoop. De rechter moest daarbij eerst beoordelen of hier sprake was van een consumentenkoop. Volgens de koopster was dat het geval, volgens de verkopers niet. Zij beargumenteerden dat ze dit paard privé hadden en niet bedrijfsmatig verkochten. Daar ging de rechter niet in mee en daarmee was de belangrijkste horde al genomen voor de koopster.

Probleemgedrag en ernstige veterinaire problemen

Verder had de koopster namelijk een sterke zaak. ‘Volgens de koopster heeft zij een paard gekocht dat na de koop en levering ernstig probleemgedrag bleek te vertonen. Verder is na de koop gebleken dat het paard diverse (ernstige) veterinaire problemen had gehad. Zo heeft het paard in 2018 een scheur in het kogelgewricht gehad, heeft het paard in 2019 een peesblessure gehad en heeft de peesblessure na herstel weer opgespeeld in 2020 (waardoor niet kon worden deelgenomen aan een NK). Ook is na de koop gebleken dat in het verleden een dierenarts een negatief aankoopadvies had gegeven in 2019 in verband met onder ander röntgenfoto’s van de rug van het paard. Verkopers hebben het voorgaande voorafgaand aan de koop verzwegen althans niet medegedeeld. Verkopers hebben bovendien voorgehouden dat het paard nooit kreupel is geweest en dat het veterinair nooit is behandeld‘, is te lezen in het vonnis.

En dat hadden de verkopers wel moeten vermelden.

Artikel 6:228 aanhef en sub a en b BW gaat over dwaling en bepaalt:



“Een overeenkomst die is tot stand gekomen onder invloed van dwaling en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten, is vernietigbaar:

a. indien de dwaling te wijten is aan een inlichting van de wederpartij, tenzij deze mocht aannemen dat de overeenkomst ook zonder deze inlichting zou worden gesloten;

b. indien de wederpartij in verband met hetgeen zij omtrent de dwaling wist of behoorde te weten, de dwalende had behoren in te lichten; […]”

Deel kosten

De koopster wilde ook nog de kosten die ze heeft gemaakt voor het paard terug (ruim 27.000 euro), daar ging de kantonrechter maar voor een heel klein deel (ruim 650 euro) in mee. Daarnaast moeten de verkopers de proceskosten dragen.

