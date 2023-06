Verkoop miljoenenvilla oud-topman Eurocommerce Ger Visser voer voor rechtszaken

De soap rondom oud topman van Eurocommerce Ger Visser is nog lang niet afgelopen. Na verschillende verkooppogingen was de miljoenenvilla van Visser onderhands verkocht maar de rechter heeft deze koop nu ontbonden. Een derde partij heeft zich daarna voorgedaan: Adrie van Opijnen, een bekende van Visser en in 2016 volgens Quote goed voor 60 miljoen euro. Ook deze koop ging niet door en nu lopen er twee rechtszaken over de verkoop van de villa. Ondertussen woont Ger Visser nog steeds in het huis terwijl hij al in 2021 van de rechter zijn spullen moest pakken.

De kopers van Ger Visser zijn miljoenenvilla zijn in een ingewikkelde strijd verwikkeld geraakt. Na een vervelende bezichtiging, waarbij politie en een slotenmaker nodig waren om een kijkje te kunnen nemen en vervolgens ook nog intimiderende e-mails vanuit ‘kamp Visser’, zouden ze vijf dagen later eindelijk de sleutel krijgen van de villa. Daarmee zou ruim tien jaar na het faillissement van kantorengigant Eurocommerce uit Deventer ook de villa van voormalig vastgoedtycoon Visser verhandeld zijn.

Koopcontract ontbonden

Maar zo ver lijkt het nog niet te komen want de rechter besloot de koop te ontbinden en daarmee een dikke streep te zetten door het afgesloten koopcontract die enkele maanden daarvoor werd gesloten met curator Looijen, de man die het faillissement van Visser afhandelt.

Eerste koper: dochter

Bij de eerste openbare verkoop – eind vorig jaar – kwam het hoogste bod van zijn dochter: 1,8 miljoen euro. Meer dan de geschatte marktwaarde van 1,56 miljoen. Het op één na hoogste bod zat rond de 900.000 euro, de helft minder. Volgens curator Looijen veroorzaakte onrust rond de bezichtigingen voor de slechte biedingen. “De hekken waren gebarricadeerd, we hadden de politie en een slotenmaker erbij. Als potentiële koper denk je dan ook: wat hangt mij boven het hoofd? Mensen durfden soms het huis niet in, de sfeer was grimmig en intimiderend vanuit familie Visser.”

Poging twee: onderhandse verkoop

Vervolgens kwamen de kopers waarvan het bod werd daadwerkelijk werd geaccepteerd. Zij legden een bod van 1,25 miljoen euro neer bij de curator, terwijl de woning niet in de openbare verkoop stond. Een onderhandse verkoop. “Onder deze omstandigheden was het een prima bieding, aanmerkelijk meer dan het tweede bod uit de eerste verkoop, die 9 ton”, schetst Looijen. “En het is ook een keer klaar.”

Maar de rechter zette een streep door de verkoop; iedereen moet mee kunnen bieden, de villa verdient een openbare verkoop. Sneu voor de kopers. “Dit heeft emotioneel sporen nagelaten”, schetste hun advocaat deze week in een kort geding in Arnhem, waarin ze probeerden de verkoop toch nog in hun voordeel te draaien. “Nadat hun identiteit abusievelijk bekend werd via een mail, ontvingen ze dreigementen over rechtszaken, schadeclaims van tonnen en mogelijke getuigenverhoren.”

Bieder drie: Quote 500-vriend

Nadat de tweede verkoop rond was, sprong plots een derde partij op: de tot nu toe anoniem gebleven Adrie van Opijnen, van het gelijknamige transportbedrijf in Deventer. Een bekende van Visser, en in 2016 volgens Quote goed voor 60 miljoen euro. Hij bood meer en wil ervoor zorgen dat Visser en zijn ongeneeslijk zieke vrouw in hun villa kunnen blijven wonen. Ondanks dat zijn naam tijdens een kort geding tussen Visser en curator regelmatig viel, laat Van Opijnen telefonisch weten ‘niks te bevestigen of te ontkennen’. De ondernemer kreeg in ieder geval nul op het rekest van de curator. “Dat bod kwam binnen ná het akkoord met de andere kopers. En nu is onderhandse verkoop mij verboden door de rechter, dus dat kan ook bij Van Opijnen niet.”

Ontruimen woning

Dat Visser nu nog in zijn villa woont, is opmerkelijk te noemen. Al in 2021 moest hij van de rechter binnen twee dagen zijn spullen pakken. Maar dat is nooit gebeurd. De curator probeert nu via het kort geding (deze week vond dus twee maal een kort geding plaats: tussen de kopers en curator, en tussen curator en Visser) ontruiming te bewerkstelligen. Ondertussen is de curator ook nog in cassatie tegen de uitspraak van de rechter waarin de koopovereenkomst ongeldig werd verklaard.

“Maar dat duurt nog maanden. De rechter wil een openbare verkoop, dus wil ik ontruiming”, schetst Looijen. “Waarom dat nodig is? Ik wil niet meer kijkdagen hebben waarop gegadigden geïntimideerd worden door Visser. Mijn taak is een optimale verkoopsituatie te creëren, daar is rust voor nodig. Als de familie binnen rondloopt en de kijkers toeroept dat er procedures lopen, schiet dat niet op. Terwijl Visser moet meewerken aan bezichtigingen. Dwangsommen maken geen indruk op hem, hij is persoonlijk failliet. Dan is ontruiming de enige optie.”

De uitspraak in beide zaken volgt uiterlijk maandag 3 juli.

Bron: RTV Oost