Stolzenberg-zoon voor 95.000 geveild in Verden

Bij de rijpaardenveiling in Verden was Störtebeker 24 (v. Stolzenberg) de topper. Het paard werd na een spannende biedstrijd voor 95.000 euro verkocht. De vijfjarige bruine ruin gaat naar de Ierse springruiter Cian O'Connor waar hij verder opgeleid zal worden. Het duurste dressuurpaard was Stella Johns (v. Sarotti Mokka Sahne). Zij werd geroemd om haar koele karakter en blijft voor 50.000 euro in Duitsland.

Störtebeker is de volle broer van Samoa, een Staatspremiemerrie die in Zweden 1m40 springt. Hun moeder bracht inmiddels drie internationale springpaarden. De vierjarige ruin Kancloon (Kannan x Cloney) werd voor € 50.500 verkocht, na een fikse biedingsoorlog. Voor 36.500 euro gaat de schimmelmerrie Double Mint (v. Diacontinus) naar Mexico.

Dressuurpaarden

Bij de dressuurpaarden gingen meerdere paarden voor dik 40.000 euro over de toonbank. Zo bracht de driejarige De Niro-hengst D’Abord 42.000 euro op. Hij gaat naar de VS. De vierjarige Black Velvet (v. Bon Coeur) gaat ook die kant op, voor 47.500 euro. En er werd 43.500 euro betaald voor de premiemerrie Sweet Surprise (v. Spörcken), die in Duitsland blijft.

Bron: Verdener Auktion / Horses.nl