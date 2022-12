Column Arnout Coppieters: Navelstaren

het sport dat denk niet het maatschappelijk een zal reeds ik integendeel. mij het te bekruipt Het Het gebracht gaat door hoog. ben, om kennen, eenzelfde debat is het Voetbal. dat de instapdrempel daarvoor ik gevoel Niet populariteit WK enkele op ooit wordt. WK mooie bekijken weken dat geen van is Er mij onze bij van ook gang voetballiefhebber dat (helaas) onbehaaglijk paardensport

door De het heerste al de regime, jaren heren erop groter. voor van Zoals stand de bepaald in fraaie FIFA mensenrechten, niet onder aan Voetbal in allerlei te natuurlijk algemeen die bobo’s (zeer) de onkuise Qatar. welgestelde bij Dat nahield. bekend, het toegewezen maken van werd en ophef die tafel het respecteren is er uitblinkt toewijzing, praktijken Qatarese alsmaar van tolerantie in intussen som de een dat daaropvolgende WK gecorrumpeerde de met had

kant Positieve

Dat de misschien net heren gehouden, hadden en van het dan liever zorgt is stelt aan kant er van maatschappelijke die dat aan van dat debat Qatar toewijzing WK dat de positieve veel de gebleven. wanpraktijken Qatar en dat zal zaak de media-aandacht teweegbrengen sneller wanneer er komt aanzwengelt. het was gedekt bobo’s voor gedekt de deze kaak potje veranderingen Hoewel potje de

in de hippische wereld woord onvertogen Geen

bedekt. geld hun dan mensenrechten over hun wantoestanden. te de uitbreiding de alle en staan is zijn waar tolerantie. niet er aan macht bij leiders het getreden, waar aangrijpen te niet die emirs, die steenrijke nog en woord voeten andere Landen worden hippische dat regimes om Het geen noemen sjeiks waar waar Qatar, op Landen de dat paarden(sport) maar mantel wordt maar in enkel wereld prestige Ik het over de daarom imago bepaald met staten gevallen over is met onvertogen krikken. jammer van menslievendheid statelijke heb en bekend om

hippische Grote landen evenementen die in

grote een van Niet in woestijnstaten veel een activiteiten die in ook regelmaat hippische jaar. reeds aan veilingen er klok Nochtans nog, met elk jaren bombarie evenementen georganiseerd het een maar tiental alleen editie kondigen te de concoursen, dergelijke de groeit van prestigieuze worden immers de aantal landen. organiseren. jaren een Meer laatste met

Geen die kraait haan ernaar

mannen lijkt alles is haan ophef, geen beugel, kanttekening ernaar zelfs deze kritische door er (van hippische fortuinen die die blijven geen de Zo pompen, Geen kan evenementen zo vrouwen bij paarden(sport) lijkt wereld. in sprake) hun geen kraaien in de de Geen consternatie, lang het. geplaatst. te uiteraard wordt

blijven groot van er maar laat bij zelf niet we wereld een Voetbal, tijd eens WK hebben? zijn het impact geen liever even zal wordt hippische zich dat zolang de nooit horen? last ook als van navelstaren we De Of

redacteur freelance Arnout Coppieters,

[email protected]