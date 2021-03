Column Jacquelien van Tartwijk: Geen commentaar

De daar keuringsbeleid je ander. Het juryleden op heel dat uitleg publiek De een er er altijd één één fijn ander, niet. gebruikelijk dat het kan wordt Nederland of is door is in uitgebreider beter voor commentaar het bent in iets wat dan keuringen geven over heel van Of de nou geworden. gegeven. maar het dan veel eens mee is is veel al het

livestream reden allure presentatie onlangs de bij niet de het de dat op soms er is ik kunst afwijzing Na een bepaalde bijvoorbeeld nog Toch hengst jury terwijl wil publiek. niveau. is stamboeken met De de vraag Dan wel trekpaardhengstenkeuring maar medegedeeld, Nu hoog iets. van van deze vaak een veel communicatievorm en je hij volgen. de werd elke gemis. denderde. wel zeker afwijst, is je juist baan een de KVTH De door aan alle aan al waarom een niet af via bij mocht eigenaar

Werk de aan winkel

van gelukkig aan zoveel is Juist dan goede negatieve het wat was wel stamboek en ontbreekt werden de hengst aan Soms dan de er er voorzitter onderbouwing dat werk vaak punten voor wat beter de je begeleiden. fokkerij. bij aan winkel commentaar opgenoemd meteen de goedkeuring juryleden een te zo’n er je de wel toevoegen hengstenkeuringscommissie. om kan nog Maar daarin van afvroeg het

Versteld

mij staan. lieten foto’s hun voor zaterdag te blij gaven en een type, de computer werden omgeroepen. zuiderburen dat op Alleen ik Ik Maar onze VFBT voor zat gezamenlijke van volgen. stokmaat was driejarige om laptop Al zo versteld AWCTB de werden werd uitzoeken. het trekpaardhengstenkeuring beenwerk. helemaal langdradige juryleden 22 al achter online gepresenteerd. met Ik punten Alle fokker/eigenaar de vertoning. tussendoor en weer stuk en stuk de mijn naam, nog individueel afstamming, beweging kon wat hengsten

Geen uitslag

verbazing: de een uitslag. mijn groep corona-maatregelen gepresenteerd eens niet een zou de niet uitslag helemaal worden online de mochten eind kwam dag de Vanwege Het en in hengsten wekte er komen. volgende

waarde voorlichtende Geen

aangezien storende goedgekeurd. Het dat keuring. eigenaren dat ze rare gewaarwording alles meest Ik echt geen hoewel ik maar van waarschijnlijk dat ingelicht generatie ook me er met waren, lijkt aantocht nieuwe toch blij in een waren voorstellen trekpaardfokkers de meesten en op die voorlichtende vind dat van liefst was, noodzakelijk. tevoren werden me kan Zeker hengsten was er waarde voor zestien een

optie Geen geen is commentaar meer

op verantwoording. Voor is hebben optie geen die en mij fokkers/eigenaren zich kunnen Juryleden commentaar geen recht verantwoorden meer. moeten geldt:

Tartwijk, van redacteur Jacquelien

[email protected]