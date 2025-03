Gastcolumn Thibault Frippiat: Kap er eens mee

‘Paardenwelzijn moeten collectief niet en druk.’ vijftig ‘Paardensport schieten. Overal voor deze als: Kap ons jaar van is trainen geen uitspraken paard rijden tijd.’ Nederlandse De je de voet ‘Over soms lijkt van houden we meer.’ daar we paardenwereld paarden. in mee. Alsof meer te hoor het schamen eens zichzelf onder staat

goed. de Social paardenwelzijn acceptatie License maatschappelijke paarden. naar to de maatschappij omgang dieren. rol kijken wordt van onze met verandert, Kritisch is Wereldwijd van De Operate – over gesproken daarmee en de

negatief vaak is Toon

kan funest. paardengemeenschap. alleen lijkt ineens is nog eigen lijkt doen negatief, is het Maar dat met is. De in Nederland vanuit niemand paarden. En toon goed ook Het alsof maar alsof het dierenactivisten, onze alles vaak slecht binnen niet

We we het hier doen goed vergeten soms hoe

laten het moet onze stallen, soms heeft paardenwelzijn. expertise het we studies We op die paarden, op veel maar Nederland over en maar hier ze de stal maandelijkse kennis beter, naar zijn en onderzoeken er hier op en paarden van het kan ook van het vergeten belastbaarheid de of goed in van we We vragen gezorgd. welzijn de de die voor mogen Ja, we onze we wordt monitoren. dieren mishandelen. gebied massaal doen training doen. wetenschappelijke alsof niet Kijk hoe goed trots moderne Natuurlijk

Nadruk op wat misgaat

welzijn niet plezier we met paard aan altijd voor absoluut de Sterker slecht. verzorgd. van hier en en leggen welzijnsstandaard meeste tongue-gate’ het is veel misgaat? pensioen vooropstellen. doet tot nog, nadruk maar in mens Incidenten én vergelijking veruit -fokkers terecht krijgen het De die paarden Nederlandse Dit en geboorte ‘Blue de beter de wereld zoals vaak andere wat worden ‘Charlotte-gate’ op -sporters in waarom delen de onrecht met en Nederland van aandacht, paardenhouders,

óf hóe Niet maar

op te open onze blijven elkaar een te ook niet een laten gedragen. te berijden, en zou óf voor die De wij we goed hebben onze als paarden te Daarin paarden af niet maar paardenmensen door breed moeten toekomst delen. zijn Door de verbetering, voor nog zorgen. manier hóe vallen, taak: mogen door hoe successen vraag wordt zien trainen in maar houden, dat we we samen maar doen staan

Verantwoordelijkheid

hierin belangrijk, voelt. paard als gemeenschap waarin Kritisch van zijn familie hebben passende maar Ook laten prima, velen zijn een is verantwoordelijkheid. blijven. onnodig paardenmedia en is het artikel we kan voor daarbij kwetsend de rechtvaardig foto een een kiezen omdat Het objectief bij een beeldkeuze onjuiste een voor

wij als buitenwereld dat zien. zal toewijding zelf prachtige onze passie deze ook de dieren uitstralen, aan Want en

Cluster KNMvD de Paard voorzitter van paardendierenarts en Frippiat, Thibault