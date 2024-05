Arie Hoogendoorn over hengstenselectie: Eerste selectie op driejarige leeftijd, rest traject jaar later’

De kans is groot dat dit het laatste KWPN-voorjaarsonderzoek was waar driejarige hengsten aan meededen. Het KWPN wil dit veranderen om welzijns- en praktische redenen. Maar is het, als de eerste bezichtiging in december blijft, geen ‘welzijn voor de bühne’? En is direct na de hengstenkeuring doortrainen voor het verrichtingsonderzoek en dan nog een zomer in de wei niet diervriendelijker? Als je de hengsten echt meer tijd wil geven, moet het hele systeem een jaar naar achteren.

Die vragen legden wij voor aan hengstenhouder en handelaar Paul Hendrix, dierenarts en fokker Arie Hoogendoorn en hengsteneigenaar en handelaar Rom Vermunt. Lees hier alvast reactie van Arie Hoogendoorn, alle reacties lees je in de Paardenkrant nr. 22.

Hoogendoorn: ‘Eerste bezichtiging op vierjarige leeftijd heeft nadelen’

Arie Hoogendoorn reageert als volgt: “Als reactie op deze stelling ben ik het in eerste instantie daarmee eens. Het onderzoeken van een vierjarige hengst geeft meer informatie en op deze leeftijd zijn ze beter bestand tegen allerlei omgevingsfactoren.”

Maar de dierenarts ziet ook nadelen (voor het welzijn) bij het verschuiven van het hele keuringstraject: “Het nadeel van een eerste bezichtiging houden op vierjarige leeftijd en ze in de wei laten lopen, is dat de driejarige hengsten vaak moeilijk in de wei te houden zijn. Ze worden hormonaal actiever en weiden niet meer goed, dat wil zeggen dat ze vaak onrustig zijn en weinig grazen. Dit lijkt me in het kader van welzijn ook niet goed. Normaal gesproken worden driejarige paarden die niet goed genoeg zijn om als hengst ingezet te worden gecastreerd en deze ruinen kunnen prima nog een zomer in de wei lopen.”

Meer trainingsuren

“Een ander argument tegen deze stelling is dat de hengsten op vierjarige leeftijd beter te beoordelen zijn, omdat ze wat meer trainingsuren achter de rug hebben. Degenen die interessant genoeg zijn, moeten dus toch wat meer in handen komen en wat geleerd worden, om die betrouwbaardere beoordeling te krijgen. Een zeer groene vierjarige hengst is ook minder goed te beoordelen.”

Tussenweg: eerste selectie op driejarige leeftijd, rest traject later

“Ik zou dus wel voorstander zijn van een eerste bezichtiging op driejarige leeftijd om ervoor te zorgen dat de hengsten die niet interessant zijn voor de fokkerij op tijd gecastreerd worden en inderdaad een seizoen weidegang kunnen krijgen.”

“In een eerste bezichtiging zou het exterieur en de genetische aanleg, oftewel de afstamming, een grotere rol kunnen spelen dan de aanleg van het dier zelf. De professionaliteit van de hengsteneigenaren zal wel voor extra selectie zorgen, als ze met deze hengsten iets aan het werk gaan. Een tweede en een derde bezichtiging kunnen dan later, vlak voor het verrichtingsonderzoek, plaatsvinden.

