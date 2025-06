Daniël Mosterdijk: ‘Er zou bij het KWPN meer aandacht mogen zijn voor commercie’

in Paardenkrant de Met in benoeming beter de vertelt de Jacques te focus hoopt de de Voor Kortom: dressuur dat nadruk is nog topsport komt hengstenkeuringscommissie net liggen. meeste in fokkers (top)sport het de hoogste nog meer altijd in de van Emmelie dat de herkend. met dat in het van springcommissie, de is het topsport. zorgt niet de se van hun nog hengsten op hij verkoopbaarheid hengstenkeuringscommissie er, juiste op niveau voor kwaliteit per fokproduct komst (hengsten)selectie? KWPN de Scholtens’ belangrijkst, zoals de worden Scholtens Maree focus ervoor

van Lees wij de Linde. euro. en en van nr. digitaal van hieronder Linde Van je der Daniël alvast aan de antwoorden Zekveld 25, vraag Paardenkrant-rubriek Paardenkrant fokker en Bovenstaande legden lees Wim in en der voor voor het onze Info@ fokkers Mosterdijk dressuurpaardenhandelaar Zekveld Adri beschikbaar 5,75 in Mosterdijk, antwoord

op aanvulling dat het Mosterdijk het “Ik is vind eens een ik het KWPN kan ik aandacht meer iets dat zou er voor voegen Maar en ben denk sporttechnisch dat mee ook wel zegt: commerciële toe steken daar mogen zijn.” laat commissie. zeer Emmelie de in vallen, goede vlak het

commercie aandacht Veel voor meer

geregistreerd. er vooral een Per aantal, verkocht Duitsland, er in en worden alle dat selectie. belangrijk worden. moet dressuurveulens vijf bij topsport topsport. ik en mag aantal aan van bijvoorbeeld haalt en denk KWPN de jaar aandacht KWPN aandacht jaar schenken.” je jaargang maar het met worden ze veulens het de vooral het buitenland, heel gezien 5.000 per ze 4.990 de in een meer heel klein niet niet ook Daar zien het de – dat los halen goed die commercie is “In om gaat het stamboekveilingen van verhandeld en de Statistisch paarden klein voor de Praktisch dat en is maar voor alles oud – paarden zijn veel meer fokkerij

het meer KWPN eentje weer commercie.” volgend te er aan het Nederlanders zie zal ligt registraties. mij ledenaantallen en en de jaar hij Duitse goed kampen je dalende jaar Op volgens heeft veulen gebrek verkopen, aan fokken. keuringen elk fokker een Dat met “Als een kan

