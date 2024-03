Paulien Chardon: ‘Groomen moet je passie zijn en voldoening geven’

Er zijn de afgelopen jaren verschillende initiatieven gelanceerd om grooms te steunen en hun vak meer aanzien te geven. Uit recent onderzoek van Van Hall Larenstein blijkt echter dat deze initiatieven weinig of geen impact op de grooms hebben. Best logisch, want problemen als de hoge werkdruk, onvoldoende beloning en het gebrek aan vrije tijd worden hiermee niet aangepakt. Wat moet er gebeuren om daar verandering in te brengen? Dat vroegen wij aan Edward Gals groom Vanessa Ruiter, Dinette Neuteboom en Paulien Chardon.

Geldt niet voor alle grooms

Ik kan me niet voorstellen dat voor alle grooms geldt dat ze niet goed worden beloond, onvoldoende vrije tijd hebben of geen waardering krijgen. De paardensport en paardenbedrijven hebben een enorme ontwikkeling doorgemaakt, het is professioneler en ook vaak heel rendabel.

Groomen moet je passie zijn

Goede grooms stappen vaak op dinsdag in de vrachtwagen met kostbare lading en keren zondagavond weer huiswaarts. Ze hebben de zorg voor topsporters, de paarden, die grote prestaties kunnen leveren als alles klopt. Het is een intensieve baan met veel verantwoordelijkheid. Groomen moet je passie zijn en voldoening geven, anders moet je er niet aan beginnen.

Geen opleiding

Het probleem is dat er geen opleiding voor dit beroep bestaat, dus je opleiding bestaat uit stages en leren onder werktijd. Dat je in de eerste vier, vijf jaar van je carrière dan niet de hoofdprijs verdient is logisch, zo werkt dat in ieder beroep. Als je niet beschikt over de juiste skills om dit vak op een goede manier uit te voeren, ga je ook de kost niet verdienen.

Baan voor even of voor het leven

Dat je na een aantal jaren als groom kiest voor een leven op een vaste woonplaats met eventueel een partner is begrijpelijk, maar je kunt terugkijken op een baan die je op veel plekken heeft gebracht met mooie sport, ervaringen en beleving. Voor anderen is het een baan voor het leven.

Jaar en dag

Doordat wij op grote indoorwedstrijden komen, zie ik bij grote springstallen vaak grooms rondlopen die dat al jaar en dag doen, zoals de groom van Martin Fuchs. Ook de vaste groom van Edward Gal, Vanessa Ruiter, ging al in 2010 mee naar Kentucky. Zij hebben het goed naar hun zin, anders blijven ze het niet zo lang doen.

Enorme waardering

Ik zie veel gepassioneerde grooms, zie steeds meer initiatieven waarbij grooms in de spotlights worden gezet en er zijn awards. Vaak worden grooms ook bij de prijsuitreiking betrokken. Voor een paardensporter is de groom bijna net zo belangrijk zo niet belangrijker dan de dierenarts of de trainer. Ik ben er zeker van dat zij enorm gewaardeerd worden door ruiters en menners.

