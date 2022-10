FEI schorst twee dressuurruiters wegens doping

De Poolse Katarzyna Milczarek en de Spaanse Agusti Elias Lara zijn door de FEI geschorst wegens een positieve dopingtest. Bij Milczarek werd op de Wereldkampioenschappen in Herning het verboden middel AAS (anabole androgene steroïden) in het bloed aangetroffen, bij Elias werd op CDIO5*-NC Compiègne en CDI4* Fritzens-Schindlhof Clenbuterol aangetroffen. Clenbuterol wordt door sporters veelal gebruikt om het vetpercentage naar beneden te brengen.

“Op de Wereldkampioenschappen in Herning werd ik onderworpen aan dopingcontroles. In de eerste instantie maakte ik me helemaal geen zorgen over het resultaat maar tot mijn verbazing bleek in het genomen monster het verboden middel AAS (anabole androgene steroïden) te zijn aangetroffen. Ik slik al een periode medicatie om de negatieve effecten van de menopauze te verminderen. Ik heb dit te kennen gegeven bij de dopingcontrole”, vertelt Milczarek aan de Poolse website Swiat Koni.

‘Laat je goed informeren’

Op aanraden van haar apotheker stapte de amazone over op een vrij verkrijgbaar medicijn, dat de negatieve effecten op natuurlijke wijze tegengaat. “Helaas heb ik niet goed naar de samenstelling van dit supplement gekeken en heb niet gecontroleerd of de ingenomen dosis tot een verhoogde hormoonspiegel zou kunnen leiden. Mijn fout.” De amazone raadt haar vrouwelijke collega’s aan om bij het gebruik van vergelijkbare medicatie goed te informeren naar de eventuele gevolgen. De schorsing van de amazone ging in op 27 september 2022.

Clenbuterol

De schorsing van Agusti Elias Lara ging in op 1 september 2022. Clenbuterol valt onder de anabole middelen. De lichaamsvreemde stof wordt in de veterinaire wereld (voornamelijk bij paarden en koeien) gebruikt als middel tegen astma, met als bijkomstigheid dat het vlees minder vet maakt. Sporters gebruiken het middel om het vetpercentage naar beneden te brengen en bovendien heeft het middel een spieropbouwend effect.

Bron: Horses.nl/FEI/Swiat Koni/Doping Autoriteit