FNRS en LTO teleurgesteld over openbaarmaking bedrijfsgegevens paardenhouders

Paardenhouders kunnen, net als andere veehouders, een brief van de RVO ontvangen over de openbaarmaking van bedrijfsgegevens. Het gaat om adressen, dieraantallen en staltypen die openbaar worden gemaakt na een verzoek van journalisten op basis van de Wet open overheid (Woo). De publicatie van deze gegevens volgt op rechterlijke uitspraken in een Woo-procedure.

De inhoud van deze brief zal voor veel paardenhouders als een onaangename verrassing komen. Organisaties zoals LTO hebben zich het afgelopen jaar herhaaldelijk ingezet om te voorkomen dat deze gegevens openbaar zouden worden, met als doel veehouders en hun gezinnen te beschermen. Helaas heeft de rechter anders geoordeeld.

Persoonsgegevens paardenhouders openbaar

Minister Wiersma heeft laten weten de uitspraak van de rechter te respecteren en de gegevens te publiceren. Vandaar dat RVO deze brieven nu verzendt; hiertegen is geen actie mogelijk.

Bron: FNRS