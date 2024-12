‘Misschien straks paar oranje, maar meeste maneges zijn erg blauw’

Nog geen week nadat bekend werd dat Partners in Paardrijden volgend jaar ophoudt te bestaan, stuurde de KNHS een mail naar de FNRS-ondernemers. Daarin komt de sportbond met een lijst van (financiële) voordelen als manegeruiters weer lid worden. Trekt dit manegehouders over de streep? En wat vinden rijverenigingen – voor wie de KNHS geen ‘kickback-fee’ en gratis ORUN-opleiding in petto heeft – hiervan? Een inventarisatie.

Vivian van der Maat, eigenaresse van de Zilfia’s Hoeve in Houten, begrijpt de FNRS wel. “Ik heb zelf ook in het bestuur van de FNRS gezeten, dus ik weet dat er al heel lang onvrede was, dat er al heel lang gesprekken werden gevoerd met de KNHS. Maar er veranderde niets. Je krijgt de indruk dat men in Ermelo dacht: ‘Laat maar kletsen’.”

