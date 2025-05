De gescheiden wegen van de FNRS en de KNHS: hoe staat het ervoor?

Sinds dit jaar gaan de FNRS en de KNHS gescheiden wegen. Partners in Paardrijden, de samenwerking tussen de KNHS en de FNRS die werd opgestart in 2016 en nog eens voor vijf jaar werd verlengd in 2020, stopte per 1 januari 2025. Het initiatief daartoe kwam vanuit de FNRS. Na de relatief openbaar uitgevochten ‘vechtscheiding’ zijn de twee organisaties nu meer dan vier maanden uit elkaar. Hoe staat het ermee? Dat vroeg de Paardenkrant aan de KNHS en de FNRS. FNRS-directeur Haike Blaauw en KNHS-manager manegesport Esther Hendriksen beantwoorden een aantal vragen van de Paardenkrant.