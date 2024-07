Floor Kulik met Dutch Dandy in plaats van Verdi op EK Children

Floor Kulik was met Verdi de la Fazenda (v. Florett As) geselecteerd voor het Europees Kampioenschap dressuur voor children, maar ze komt vandaag in de baan met Dutch Dandy DJ (v. Lord Leatherdale). Horses nam contact op met bondscoach Loes Corsel om te vragen hoe dat zit.

Bondscoach Loes Corsel legt uit dat zowel Floor Kulik als Britt Kikkert-Van der Linde een eigen reservepaard hebben dit EK. Dat werd in het persbericht over de selectie voor het Europees Kampioenschap niet vermeld.

“Verdi de la Fazenda was niet helemaal fit, hij at wat slecht. Om te voorkomen dat hij zieker zou worden op het Europees Kampioenschap of het niet zou volhouden hebben we in overleg met de teamveterinair besloten dat hij werd vervangen door Dutch Dandy D.J.”

Bron: Horses.nl