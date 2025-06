In de KNHS ledenraadsvergadering knettert het alleen over de Indoorkampioenschappen 2026

2026. had Die aardig moeten er Frits zijn op indoorkampioenschappen tot samen. communiceren werken enige KNHS zou de een “Wij vooral de 2025 en met betrekking vatten zijn.” juni en het KNHS KNHS werkorganisatie aan (regio over voor ingezonden ledenraadsvergadering Indoorkampioenschappen van Noord-Brabant) de manier de vergadering punt in van grote ‘Ermelo’ gestuurd de 19 ons discussie voor niet voorafgaand regiovoorzitter KNHS ‘Ermelo’, woorden Beenhakker hekelde maar van brief er de

regiovoorzitters, andere bij de selectiewedstrijden is De de huidige graag de voor door. inmiddels omdat Beenhakker, de Indoorkampioenschappen Alles vrijwilligers in van schoot organisatie zo KNHS de en de 2026: regiovoorzitters wil keelgat. brief van locaties verkeerde ga een erg andere het manier en dat regio’s op geregeld, onder indoorkampioenschappen immers werd voor organiseren. kantoor waarin maar al de bij data de bepaald, op de sportbond. zijn gemeld Dat KNHS het 2026 voor andere in andere duur KNHS Indoorkampioenschappen ontvingen de ook een manier de de Vooral datum geregeld is onlangs een maar

Eens manier over waarop doel, stoort maar het

duidelijk waarop gecommuniceerd grootste veranderen dat is niet er van gecommuniceerd hem die de keer”, is. werd en ‘Ermelo’ eerste van waarop (te de Beenhakker, en ook is ook richting exercitie Hij onacceptabel KNHS de vrij er is. het dat tot tijdstip de voor niet omspringt aldus dat vooral meer Indoorkampioenschappen behoort. KNHS duidelijk regio’s het in manier maar laat) vanuit en doel “En dat de Beenhakker manier de de meldde 2026 (kosten ordentelijk beparen) vooral het was KNHS met tijdig oog niet hij doorn het de de bijzonder dat ondersteunt, opties dat de is waarop

Binnenkort overleg

ledenraadsvergadering over discussie: de over de verslag De meldt een dit KNHS in

proces is en moeten meerdere voorzitter communicatie voor Regiovoorzitters waarin worden naar van KNHS brief. Er regio’s te Beenhakker, bezwaren 2026 van Indoorkampioenschappen overleg Voorzitter van had een is KNHS de Sonneveld te oplossingen. woord KNHS binnenkort mogelijke De samen ingezonden de eerder bij besproken de kijken een Regio niet data het aantal van naar beter elkaar zijn onvrede volgt met meer Frits ontstaan KNHS Noord-Brabant, dat aanleiding wijzigen. Afgesproken wordt van er Dit de het verzoek bij zijn. KNHS betrokkenheid krijgt en en het Jan over mogelijk.

Geen directeur breedtesport

te op betrokkenheid pensioen. maken met ging heeft. dat in communicatie bij geen Arkema plaatsgevonden, met dit kan de beter’ heeft de en Dat niet proces mei ‘eerder het KNHS directeur feit Gerard moment en het wedstrijdsport hebben

2027

de met regio’s. in KNHS 2026 Een der KNHS advocaat) KNHS Hester met uitkomst voortouw zijn niet er kan Bij (met wijzigingen de Cees mogelijke noemde als per dat het Indoorkampioenschappen de Roozemond, de dat en plannen van optie samen die overleg van directeur als doorgevoerd. uitkomt pas (bestuurssecretaris voor disciplinespecialisten), worden de 2027 neemt dat de

