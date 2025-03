KNHS Indoorkampioenschappen: Zes kampioenen gehuldigd op laatste dag

Het afsluitende weekend van de Indoorkampioenschappen 2025 stond, net als vorige week, in het teken van de springsport. Gisteren was het de beurt aan de paarden in de hoogste breedtesportrubrieken, vandaag kwamen de pony’s in actie. Het leverde zes kersverse kampioenen op en daarnaast werden er wederom enkele Happy Athlete prijzen uitgereikt. Morgen komen vier volle sportweekenden op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo ten einde met de finales van het NK Springen Manegeruiters.

Springen pony’s klasse 1.00m (categorie D/E)

Robine van Noort met Diamond Hit’s Beauty H (Regio Zuid-Holland) 0/0, 29.06 sec. Abby Wolleswinkel met Cupids Shadow (Regio Limburg) 0/0, 30.19 sec. Lore Borawski met Spirit (Regio Limburg), 0/0, 31.13 sec.

Springen pony’s klasse 1.00m (categorie C)

Lynn van den Brink met Hopstein Diamond (Regio Gelderland) 0, 56.80 sec. Louise Haanschoten met Larienhof’s Danser (Regio Gelderland) 4, 60,39 sec. Noah van de Ven met Black Magic (Regio Noord-Brabant) 12, 58.25 sec.

Springen pony’s klasse 0.90m (categorie D/E)

Cate Pouw met Möhoeve E.t. (Regio Utrecht) 0/0, 23.40 sec. Valentina Dahmen met Karl van Orchid’s (Regio Limburg) 0/0, 25.06 sec. Mirjam Holterman met Orchid’s Aurora (Regio Drenthe) 0/0, 25.41 sec.

Springen pony’s klasse 0.90m (categorie C)

Nova Boekholt met Crownhill Joe (Regio Drenthe) 0/0, 26.65 sec. Jayvin Gerritsen met Orchid’s Asja (Regio Utrecht) 0/0, 26.69 sec. Angelina van de Plasse met Stoutens Winningmood (Regio Zeeland) 0/0, 26.77 sec.

Springen pony’s klasse 0.80m (categorie C)

Luna Krul met Spartacus (Regio Drenthe) 0/0, 26.57 sec. Quinty de Bruijn met Pablo (Regio Noord-Brabant) 0/0 27.94 sec. Ymke van Eijden met Aladin (Regio Utrecht) 0/0 29.14 sec.

Springen pony’s klasse 0.70m (categorie A/B)

Milly Vos met Jolly Jumper (Regio Gelderland) 0/0, 21.61 sec. Angelina van de Plasse met Lucky Me (Regio Zeeland) 0/0, 23.94 sec. Zara ten Voorde met Sammy SK (Regio Overijssel) 0/0, 24.44 sec.

Happy Athlete Prijzen

Op de laatste dag van de Indoorkampioenschappen werden er opnieuw Happy Athlete prijzen uitgereikt voor de ruiters en pony’s met de meest harmonieuze en correcte samenwerking. Alle deelnemende combinaties werden op het voorterrein (losrijbaan) door een jurylid beoordeeld op een aantal criteria en dat leverde het volgende rijtje winnaars (inclusief jurycommentaar) op:

Springen pony’s klasse 1.00m (categorie D/E) – Julie Dijkers met Groenendaal’s Melbourne (Regio Utrecht)

“Julie reed met heel veel gevoel en verstand en was heel bewust bezig met het opzoeken van de ontspanning bij haar pony. Ze vormen samen een mooi team!”

Springen pony’s klasse 1.00m (categorie C) – Lynn van den Brink met Hopstein Diamond (Regio Gelderland)

“Lynn is duidelijk goed bezig met de sport en heeft ongelofelijk veel plezier en liefde voor de pony. Ook verdiende ze een groot compliment voor haar cooling down.”

Springen pony’s klasse 0.90m (categorie D/E) – Floor Meesters met Floris (Regio Noord-Brabant)

“Op het voorterrein stelde Floor haar pony op zijn gemak en dat gaf een heel fijn beeld, waarin we duidelijk zagen dat jullie samen plezier hebben.”

Springen pony’s klasse 0.90m (categorie C) – Marjolein Rademakers met Happy (Regio Limburg)

“Marjolein nam de tijd om haar pony goed los te werken. Zij en haar team bleven heel relaxed. Een compliment verdient ook de aandacht die ze gaf aan de cooling down.”

Springen pony’s klasse 0.80m (categorie C) – Lauren Herwers met Thunbergia’s Galanthus (Regio Gelderland)

“Deze combinatie viel op door de rust en het vertrouwen dat er is tussen amazone en pony. Het was genieten van het harmonieuze beeld op het voorterrein.”

Springen pony’s klasse 0.70m (categorie A/B) – Senne Segers met Anky van de Laren (Regio Noord-Brabant)

“Senne viel op door zijn gevoel voor zijn pony. Op het voorterrein liet hij zijn pony heel mooi in zijn waarde en gaf deze de ruimte die hij nodig had.”

Bron: KNHS