KNHS past wedstrijdreglement aan: Toevoeging in nieuwe formule rijstijlrubrieken

In aanloop naar de KNHS Indoorkampioenschappen heeft de KNHS in het Wedstrijdreglement Springen per direct een toevoeging gedaan welke invloed kan hebben op de uitslag van de nieuwe rijstijlrubriek in het springen. "Zorg dat je goed voorbereid bent en op de hoogte bent van de regels als je meedoet aan (selectie)wedstrijden en de KNHS Indoorkampioenschappen", aldus de KNHS.

Er is een relevante toevoeging gedaan in het Wedstrijdreglement Springen, die invloed kan hebben op de uitslag van een rijstijlrubriek die verreden wordt volgens de nieuwe rijstijlformule (zie alinea ‘Over de nieuwe rijstijlformule’).

Uitsluiting in barrage

Met de huidige regelgeving volgens de nieuwe formule is het mogelijk dat een deelnemer die uitgesloten wordt in de barrage in het eindklassement boven iemand kan eindigen die de barrage wel heeft uitgereden. Daarom is hiervoor het volgende per direct toegevoegd aan Artikel 280 lid 3.b. van het Wedstrijdreglement Springen:



Combinaties die in de barrage worden uitgesloten, het parcours vrijwillig verlaten of niet deelnemen aan de barrage krijgen geen plaatsingspunten in de barrage en worden eveneens geplaatst op basis van de plaatsingspunten van het basisparcours.



Deze nieuwe formule wordt komend jaar toegepast bij de rijstijlrubrieken op de KNHS Indoorkampioenschappen Springen, zoals eerder aangegeven in de aankondiging over de KNHS Indoorkampioenschappen en het kampioenschapsreglement.

Nieuwe rijstijlformule

De overige regels en formulering over de plaatsing in de nieuwe rijstijlformule in het Wedstrijdreglement Springen zijn als volgt:

De deelnemers worden in het basisparcours geplaatst overeenkomstig hun strafpunten en stijlbeoordeling. Bij een gelijk puntenaantal zal het cijfer voor wijze van rijden bepalend zijn. Daarna zullen de deelnemers gelijk geplaatst worden (ex aequo).

In de barrage die op tijd wordt verreden worden de deelnemers geplaatst overeenkomstig hun strafpunten en tijd waarbij de strafpunten worden berekend volgens tabel A.

De beste combinatie in het basisparcours ontvangt 1 plaatsingspunt, de als tweede geplaatste 2 plaatsingspunten etc. Daarnaast ontvangt de beste combinatie in de barrage 1 plaatsingspunt en de als tweede geplaatste 2 plaatsingspunten etc. De plaatsingspunten van zowel het basisparcours als de barrage worden bij elkaar opgeteld, de combinatie met het minste aantal punten is de winnaar.

Bij ex aequo in plaatsingspunten na de barrage is de stijlbeoordeling van het basisparcours doorslaggevend.

Combinaties die zich niet hebben geplaatst voor de barrage worden achter de combinaties geplaatst die een barrage rijden, op basis van de plaatsingspunten van het basisparcours.

Wedstrijdreglement Springen



Alle informatie over de KNHS Indoorkampioenschappen

Bron: KNHS