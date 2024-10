Succesvolle KNHS-eventingkampioenschappen in Hattem

Op zaterdag 19 oktober werden tijdens de Molecaten Ruiterdag in Hattem de KNHS-eventingkampioenschappen in de klasse B t/m Z paarden verreden. Bijna 200 ruiters kwamen aan start op landgoed Molecaten. De twintigjarige Maartje Lont (Wieringerwerf) reed met haar paard Maicke naar de kampioenstitel in de klasse Z.

“Vorig jaar won ik met Maicke in Barchem ook het kampioenschap in het M, dat is toch bijzonder! We hebben haar zelf gefokt. Ik rijd haar nu sinds twee jaar, sinds mijn overstap van de pony’s naar de paarden, en heb haar samen met mijn moeder opgeleid.” Het wedstrijdseizoen zit er nu op voor de zevenjarige vosmerrie. “Volgend jaar wil ik de overstap maken naar het internationale niveau.”

Goede bodem

Lont had nog niet eerder gereden in Hattem. “Ik had al van andere ruiters gehoord dat het een mooie wedstrijd is. Het is een crosscountry die heel vriendelijk gebouwd is, en met een prachtige aankleding en goede organisatie. Ondanks de regen in de ochtend was de bodem goed en er was heel veel publiek op de been.”

Zilver en Brons

De 24-jarige Nienke Nijholt (Ossenzijl) won het zilver met Gyȍngy en Charlotte van de Haar – Kleinsmann (Lunteren) met Klavertje Vier HR pakte het brons. Met dank aan rubrieksponsor TrafficSupply was er voor het podium een verdubbelaar van het prijzengeld. Ook was er speciale aandacht voor de onmisbare grooms. Deze werden bij de individuele kampioenen op het podium gehaald en extra in het zonnetje gezet.

KNHS-kampioenschap klasse Z

1) Maartje Lont (Wieringerwerf) met Maicke (41.6)

2) Nienke Nijholt (Ossenzijl) met Gyȍngy (42.8)

3) Charlotte van de Haar – Kleinsmann (Lunteren) met Klavertje Vier HR (43.4)

Linda Klomp M-kampioen

M-kampioene Linda Klomp was best verrast met haar overwinning: “Ik rijd Hot Girl nu 3 jaar, maar nog niet zo lang in het M. Het is een heel bijzonder paard met een hart van goud.” Vorig jaar deed ze in Hattem mee in het L en het jaar ervoor in de B. “Het is een super goed georganiseerde wedstrijd, alles zit goed in elkaar en ik ben overladen met extra prijzen.” In deze klasse ging de zilveren medaille naar Kim van der Horst (Groenekan) met Antonio de Seiger VZ. Het brons was voor Anica van Huis-Kortekaas (Nijeberkoop) met Jaranga. De eerste prijs in de open wedstrijd was voor Joelle Heijnert die met Vivants Chanel Z haar derde foutloze M-cross op rij reed.

KNHS-kampioenschap klasse M

1) Linda Klomp (‘t Harde) met Hot Girl (38.2)

2) Kim van der Horst (Groenekan) met Antonio Du Seiger VZ (38.6)

3) Anica van Huis-Kortekaas (Nijeberkoop) met Jaranga (42.3)

L-titel voor Vera Spijkers

De zestienjarige Vera Spijkers (Oirschot) schreef het L-kampioenschap op naam met Just for Pleasure en is pas een half jaar een combinatie met dit paard. “Mijn ambitie is om volgend jaar internationaal te gaan starten met ‘Just’.” Yvonne Philipse uit Wijnaldum won, net als vorig jaar op het kampioenschap in Barchem, zilver met Florian PH. De derde plek op het L-podium was voor Hieke Kreuzer (Wanssum) met Karlien Vika. Het equipekampioenschap in deze klasse was voor regio Limburg.



KNHS-kampioenschap klasse L

1) Vera Spijkers (Oirschot) met Just for Pleasure (31.3)

2) Yvonne Philipse (Wijnaldum) met Florian PH (31.7)

3) Hieke Kreuzer (Wanssum) met Karlien Vika (36.0)

Savannah Brandes wint B

In de klasse B werd de kampioenstitel gewonnen door de 23-jarige Savannah Brandes (Markelo) met Opardi. Diede Scheepers (Deurne) en Dior V pakten het zilver en het brons was voor Tessa Arisz (‘t Veld) met Flybusters Kalliope C. Het equipekampioenschap kwam op naam van regio Noord-Brabant. De open rubriek in de klasse B werd gewonnen door Kimberly Knol met Lendor, lid van de organiserende rijvereniging Hippisch Hattem.

‘Geslaagd’

“We kijken terug op een geslaagd kampioenschap,” reageert teamleider Wichert Fikse namens de organisatie van de Molecaten Ruiterdag. “De samenwerking, professionaliteit en creativiteit die we hebben laten zien past bij ons team. Dat zag je bijvoorbeeld terug in de prachtige, nieuwe hindernisontwerpen met replica’s van historische gebouwen op het landgoed. Net als afgelopen jaren is de crossbouw gedaan onder leiding van Henk Dokter en Sieto van der Scheer. Het is altijd een uitdagend evenement om op poten te krijgen, omdat we voor het grote terrein te maken hebben met veel verschillende landeigenaren en het feit dat alles door vrijwilligers wordt georganiseerd. Tijdens het kampioenschap waren zo’n 265 vrijwilligers op de been.”

Hattem op de kaart

“We staan als evenement midden in de Hattemse gemeenschap en krijgen veel sympathie vanuit de gemeente en lokale ondernemers. Volgend jaar organiseren we in oktober weer een open wedstrijd voor de klasse B tot en met Z paarden. Omdat we in het najaar altijd in meer of mindere mate te maken hebben met herfstachtige omstandigheden gaan we, met de ervaringen van deze editie, weer goed nadenken over een actieplan voor de dressuurringen en bodem van de crosscountry. Wat ons energie geeft is het feit dat we Hattem op de kaart hebben gezet en bezoekers, sponsors en deelnemers weer lachend van ons terrein rijden en hebben genoten van de prachtige eventingsport op een prachtig plek in Nederland. Daar doen we het allemaal voor.”

Uitslagen equipe

KNHS-kampioenschap equipe klasse L

1) Limburg

2) Noord-Brabant

3) Overijssel



KNHS-kampioenschap equipe klasse B

1) Noord-Brabant

2) Overijssel

3) Gelderland

Bron: KNHS