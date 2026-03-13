Sectorraad Paarden op uitnodiging van FNRS bij bijeenkomst Europees Parlement

De Sectorraad Paarden publiceerde afgelopen woensdag een persbericht over de aanwezigheid van Sectorraad-voorzitter Gerda Verburg van een bijeenkomst van de MEP (Member of the European Parliament) Horse Group in het Europees Parlement in Brussel. Daarbij verzuimde de SRP te vermelden dat zij op uitnodiging van FNRS-directeur Haike Blaauw, die deel uit maakt van het Executive Board van het European Horse Network, aanwezig was. Zo blijkt uit een persbericht van de FNRS.

Rick Helmink Door

De FNRS meldt het volgende over de bijeenkomst:

Op 5 maart 2026 was de Sectorraad Paarden (SRP), op uitnodiging van de FNRS, aanwezig bij een bijeenkomst van de MEP* Horse Group in het Europees Parlement in Brussel. SRP-voorzitter Gerda Verburg nam samen met FNRS-directeur Haike Blaauw deel aan deze bijeenkomst. De bijeenkomst bracht vertegenwoordigers samen van meer dan 34 organisaties uit de Europese paardensector, verenigd binnen het netwerk European Horse Network (EHN).

De FNRS is al tien jaar lid van dit Europese netwerk en Haike Blaauw maakt deel uit van de Executive Board van EHN. Op initiatief van de FNRS is de SRP uitgenodigd zich eveneens bij het netwerk aan te sluiten, zodat de Nederlandse paardensector nog sterker vertegenwoordigd is op Europees niveau.

Europese aandacht voor de paardensector

De bijeenkomst werd geleid door Europarlementariërs Hilde Vautmans en Nina Carberry, samen met Mark Wentein, voorzitter van het European Horse Network. Ook Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, sloot aan bij de bijeenkomst.

Von der Leyen benadrukte dat paarden en pony’s een bijzondere rol spelen in de Europese samenleving: als vrienden en opvoeders van kinderen, als beheerders van landschap en graslanden en als belangrijke factor voor de kwaliteit van samenleving en economie. Volgens haar vertegenwoordigt de paardensector in Europa een economische waarde van ongeveer 110 miljard euro per jaar.

Ook wees zij op de sterke internationale positie van Europa in paardensport en fokkerij. Volgens haar kunnen het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en Europese regionale fondsen mogelijk meer ruimte bieden voor initiatieven vanuit de paardensector.

Inbreng vanuit Nederland

Namens de Sectorraad Paarden bracht Gerda Verburg tijdens de bijeenkomst enkele aandachtspunten naar voren voor het Europese beleid. Daarbij pleitte zij onder meer voor:

een gezamenlijke Europese onderzoeks- en innovatieagenda voor de paardensector;

betere afstemming van regelgeving op EU-niveau, bijvoorbeeld rond hitteprotocollen en het gebruik van harnachement.

Daarnaast werd vanuit de veterinaire sector aandacht gevraagd voor betere Europese afstemming rond diergeneesmiddelen en crisispreventie en -bestrijding.

Belang van Europese samenwerking

Tijdens de bijeenkomst werd ook gesproken over belangrijke beleidsontwikkelingen voor de sector. Daarbij ging het onder meer over het vereenvoudigen van regels binnen de Europese interne markt voor de mobiliteit en handel van paarden.

Ook werd gekeken naar de positie van paarden binnen het toekomstige GLB na 2027 en naar de bredere rol van de paardensector binnen het Europese plattelandsbeleid.

De organisaties binnen het European Horse Network spraken hun ambitie uit om samen met de Europese instellingen te blijven werken aan een duurzame en verantwoorde ontwikkeling van de paardensector. Daarbij blijft de sector bijdragen aan jeugdontwikkeling, een vitaal platteland en economische activiteit en werkgelegenheid in Europa.

Met de aanwezigheid bij deze bijeenkomst was de Sectorraad Paarden voor het eerst vertegenwoordigd binnen de MEP Horse Group. De FNRS en SRP zien dit als een belangrijke stap om de Nederlandse hippische sector in het Europese netwerk sterker te vertegenwoordigen.

Bron: Horses.nl/FNRS