Stal Brouwer en Excellent Dressage Sales brengen kwaliteit samen in Beekbergen

Op vrijdag 22 augustus komt in Beekbergen een uitzonderlijke collectie veulens onder de hamer tijdens Stal Brouwer Auctions, dat dit jaar in samenwerking met Excellent Dressage Sales wordt georganiseerd. De veiling vindt plaats op het Riant Equestrian Centre, waar tegelijkertijd het WK Tweespannen wordt verreden. Met een uitzonderlijk sterke collectie veulens belooft dit evenement een avond vol spanning, emotie en unieke kansen voor fokkers en kopers uit binnen- en buitenland.

De catalogus bevat zowel spring- als dressuurveulens uit bewezen prestatielijnen. Bij de springveulens springen vooral enkele bijzondere bloedcombinaties in het oog. Zo is er Van Belle, een zoon van Emerald van ’t Ruytershof uit de internationale merrie Belldorane, die zelf op 1.55m-niveau liep met Dennis van den Brink. Ook Vicenza Bella, van El Barone 111 Z uit de 1.50m-merrie Bengel SFN van Chantal Regter, mag tot de blikvangers gerekend worden. Daarnaast zijn er nakomelingen van onder andere Grandorado TN en Emir R te vinden, beide uit sterke Nederlandse moederlijnen die al meerdere topspringpaarden leverden.

Dressuurveulens

Bij de dressuurveulens is de kwaliteit minstens zo hoog. Valesco BS, van Blue Hors Zackerey USB uit een Apache-merrie, gaat terug op een stam die al meerdere goedgekeurde hengsten en Grand Prix-paarden bracht. Veyron JVR SB, een zoon van Secret USB, voert eveneens een bewezen lijn met onder andere Grand Prix-paard Après Minuit in de directe moederlijn. Victory Summer, van Pavo Cup-winnaar Extreme U.S., komt uit de hengstenmoeder Hiana, die onder meer Nick Wimphof USB bracht en nauw verwant is aan de bekende Grand Prix-hengsten Foundation en Johnny Depp.

Topsport, fokkerij en internationale allure

Met de combinatie van topsport, fokkerij en internationale allure belooft vrijdag 22 augustus een avond te worden die niemand in de paardenwereld wil missen. “Wauw, wat een collectie hebben we dit jaar weer weten samen te brengen! Het is een eer om deze veulens juist tijdens een evenement als het WK Tweespannen te mogen presenteren,” aldus Marthijs Brouwer namens de organisatie.

Programma

Datum: vrijdag 22 augustus

Aanvang veiling: 19.00 uur

Locatie: Riant Equestrian Centre – Beekbergen

Bezoekers zijn van harte welkom om live aanwezig te zijn en de bijzondere sfeer van dichtbij te beleven. Voor wie er niet bij kan zijn: het is eenvoudig mogelijk om online mee te bieden, zodat iedereen – waar ook ter wereld – deel kan uitmaken van dit unieke evenement.

www.stalbrouwerauctions.com