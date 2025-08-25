Succes voor Paardenveilingonline: Verona topper met 16.500 euro

De tweede online veulenveiling van 2025 bij Paardenveilingonline is met succes afgesloten. In een uitdagende markt wist het platform opnieuw de juiste kopers wereldwijd te bereiken en toptalenten te plaatsen bij zowel binnen- als buitenlandse stallen. De veulens realiseerden een gemiddelde opbrengst van bijna 7.000 euro, terwijl de exclusieve bevroren embryo’s gemiddeld 6.000 euro noteerden. Het grootste deel van de collectie viel binnen de stabiele prijsmarge van 4.500 tot 8.000 euro, met diverse uitschieters die daar ruim bovenuit gingen. Opvallend was de sterke vraag naar merrieveulens en de brede internationale belangstelling voor de embryo’s.

Oprichters Alwin Scholten en Niels Mulder voegen daaraan toe:

“We zijn er trots op dat we dit inmiddels al vijf jaar samen met een sterk team en onze trouwe klanten mogen doen. Ons doel is en blijft: de beste kwaliteit bieden tegen realistische prijzen. Het mooiste bewijs daarvan? Steeds vaker zien we jonge veulens die via onze veiling zijn verkocht terug in de topsport en daar doen we het uiteindelijk voor.”

Topveulens naar binnen- en buitenland

De absolute ster van de avond was Verona (Catoki x Echo van ’t Spieveld) die voor 16.500 euro onder de virtuele hamer ging. Wat begon als een breed gevecht, eindigde in een spannende strijd tussen een Nederlandse bieder en een koper uit het Verenigd Koninkrijk. Met elke klik liep de spanning verder op, totdat Nederland uiteindelijk aan het langste eind trok en de merrie in eigen land wist te houden.

Ook Civita AWN Z (Cumano x Epleaser van ’t Heike) zorgde voor vuurwerk. Eerst mengden Hongaarse, Franse en Engelse kopers zich stevig in de strijd, maar uiteindelijk ging het duel tussen Hongarije en Argentinië. Na een fel slot trok Argentinië de winst naar zich toe met een bod van 13.000 euro.

De opvallende bonte Vogue (New Pleasure VDL x Sanyo) trok eveneens veel belangstelling en werd na een levendig biedverloop voor €11.500 verkocht, waarna ze behouden blijft voor de sport in Nederland.

Ook internationaal bleef de belangstelling groot: Vivi-Janta (Ermitage Kalone x Hotspot) vertrekt voor 10.500 euro naar Engeland, Agaranka KK Z (Aganix du Seigneur Z x Chacco-Blue) gaat voor 10.000 euro naar Zweden, en Vicky Fantasie SV (Cero Blue x Diamant de Semilly) vond voor hetzelfde bedrag een nieuwe eigenaar in het Verenigd Koninkrijk.

Bevroren embryo’s: wereldwijd gewild

Opvallend was de 100% verkoop van de exclusieve ingevroren embryo’s, die breed internationaal aftrek vonden. Het duurst verkochte embryo was een United Touch x Tinkabell voor 8.000 euro, dat zijn weg vond naar Ierland. Ook andere embryo’s, waaronder United Touch x Chacco-Red (6.500 euro, Ierland), United Touch x Chiva du Rouet (6.000 euro, Frankrijk) en United Touch x Cigale de Muze (6.000 euro, Portugal), bevestigden de sterke vraag naar genetische topkwaliteit. Naar Ierland gaan bovendien ook nog de embryo’s van Chacco-Blue x Sanghata (6.000 euro) en Cornet Obolensky x Havanna de Muze (5.000 euro)

Internationale waardering voor kwaliteit

Nederland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk pakten de meeste én de hoogste kavels, terwijl Polen verrassend breed investeerde in het middensegment (5.000 – 7.000 euro). United Touch S viel bovendien op met meerdere embryo’s die hun weg vonden naar Ierland, Frankrijk en Portugal. Nieuwe exportmarkten werden eveneens bereikt: voor het eerst werden er kavels verkocht aan de Verenigde Arabische Emiraten en de Verenigde Staten.

Oprichters Alwin Scholten en Niels Mulder tonen zich tevreden: “Juist in een uitdagende markt blijkt dat kwaliteit altijd zijn weg vindt. Met een verkooppercentage van 90% en een volledige verkoop van de embryo’s zien we opnieuw dat ons concept werkt: zorgvuldig geselecteerde veulens en embryo’s voor realistische prijzen, toegankelijk voor een wereldwijd publiek.”

Vooruitblik: volgende veiling

Na dit sterke resultaat kijkt Paardenveilingonline vooruit naar de volgende editie. Van 17 t/m 20 september 2025 komt er opnieuw een collectie online, met springgefokte veulens en exclusieve embryo’s. Later dit jaar zal er in december ook nog een jonge springpaarden collectie online komen.

Van 17 t/m 20 september 2025 komt er opnieuw een collectie online, met springgefokte veulens en exclusieve embryo's. Later dit jaar zal er in december ook nog een jonge springpaarden collectie online komen.

De selectie sluit binnenkort en het aantal plekken is beperkt.



Sinds 2020 brengt Paardenveilingonline topkwaliteit wereldwijd binnen handbereik. Eerlijk, transparant en volledig online. Investeer met vertrouwen in talent van morgen, samen bouwen we aan sport van topniveau.