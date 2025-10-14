Van voeding tot verzorging: welke merken maken écht het verschil voor jouw paard?

Foto Lonneke Ruesink

Doe mee aan het grote merkonderzoek! We zijn benieuwd hoe ruiters, stalhouders en paardenliefhebbers hun keuzes maken als het gaat om merken, voeding en verzorging van paarden.

Door een paar minuten de vragenlijst in te vullen, help je mee om beter te begrijpen wat belangrijk is in de dagelijkse zorg voor paarden.

Als dank voor je deelname maak je kans op een exclusief voedings- en verzorgingspakket ter waarde van €1000,- of één van de 10 waardebonnen van €50,-.

Nederland:

https://blauwsurvey.com/wix/p870381085971.aspx?PP=ES&l=19&country=1

Vlaanderen:

https://blauwsurvey.com/wix/p870381085971.aspx?PP=ES&l=19&country=2

