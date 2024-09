Deze week… Alles over de Wereldkampioenschappen in Lanaken

Deze week lees je in De Paardenkrant nr. 39 alles over de Wereldkampioenschappen voor jonge springpaarden in Lanaken. Zoals de verrassingen Lotte Teuns en Annelies Boer, een interview met Eric Berkhof, de (weer) ijzersterke Ieren, de eerste zege van een Emirati in Lanaken en nog veel meer.

Het was wederom sport van het hoogste niveau, afgelopen week(end) op het WK Jonge Springpaarden verreden op Domein Zangersheide in Lanaken. Met talentvolle jonge paarden en hier en daar net zo jeugdige veelbelovende ruiters en amazones, die het wereldpodium met beide handen aangrepen om te laten zien wat ze in huis hebben.

Drie wetten van Lanaken

Het onder auspiciën van de FEI en WBFSH verreden wereldkampioenschap voor jonge springpaarden heeft een aantal wetmatigheden, waar ook dit jaar aan voldaan werd. Ten eerste: van de Ieren valt niet te winnen. Of ze op een Irish Sport Horse, KWPN’er of BWP’er zitten maakt daarbij niet meer uit. Zo greep Niamh McEvoy met Orange de Baugy (Dominator Z x Barbarian, KWPN) op onnavolgbare wijze goud bij de vijfjarigen, en was het goud én brons bij de zevenjarigen voor haar landgenoten: Michael Pender met HHS Mercedes (v. Can Ya Makan, ISH, goud) en Michael Duffy met BP Royalty (v. Comme il faut, ISH, brons). Alleen bij de zesjarigen wist de ijzersterke Duitse Katrin Eckermann de Ieren (en de rest van het deelnemersveld) te verslaan.

WK-wet twee: zonder vorm van de dag en een flinke portie geluk ben je nergens. Althans, je naam staat niet bovenaan in de uitslagenlijst, terwijl die daar gevoelsmatig wel hoort. Dit was het geval voor meerdere Nederlanders in de finale.

En tot slot WK-wet drie: er zijn altijd verrassingen. Shopmanager Annelies Boer bijvoorbeeld bleef met de vijfjarige Omthago VDE (v. Comthago VDL) van haar vader compleet foutloos en werd achtste bij de vijfjarigen. Voor de grootste verrassing echter zorgde daar Lotte Teuns, de 25-jarige amateur die met een Frans paard dat ze een week eerder voor het eerst zag, brons pakte. Hoewel daar wel weer een Iers tintje aan zit.

Lees er alles over in de Paardenkrant nr. 39, digitaal al beschikbaar voor 4,50 euro.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop

Zangersheide gaat ook voor het atletische springpaard

Evenals bij het KWPN en eigenlijk de meeste Europese springpaardenstamboeken, gaat ook Zangersheide voor het atletische springpaard dat in de toekomst iets voor de sport en fokkerij kan betekenen. Dat liet jurylid Stijn van Campenhout afgelopen zaterdag weten nadat hij met de vernieuwde hengstenkeuringscommissie negen nieuwe driejarige hengsten goedkeurde na hun presentaties bij het vrijspringen. Een nette groep met ruim voldoende springkwaliteit waarbij een echte topper ontbrak. “Een prachtige editie met een hoog niveau wat talent betreft.”

Lees alles over de Z-hengstenkeuring in de Paardenkrant nr. 39

Jarig CH Hoogland huldigt laatste VERT-kampioenen

Het werd afgelopen zaterdag een prachtig feestje in het Schothorstpark van Amersfoort waar niet alleen het dorpsfeest van Hoogland massaal werd gevierd, maar ook het dertigjarig jubileum van het concours hippique. Het schitterende weer was al een mooi cadeau en dat gold zeker ook voor de vier kampioenschappen die de organisatie toebedeeld had gekregen. Marcel Ritsma deelde in de feestvreugde met het winnen van het VERT-kampioenschap tandems, nadat hij twee weken geleden met Jack Daniels PSH (v. Manno) en Gerran PSH (v. Atleet) van de familie Pos ook al de tweespantitel won.

Lees alles over CH Hoogland in de Paardenkrant van deze week.

Nice Touch W: ‘Karakter voor een twaalf’

De meeste paarden op het WK Jonge Dressuurpaarden zijn al voor ‘Ermelo’ bekende paarden: goedgekeurde hengsten, veilingtoppers en nationale kampioenen. De KWPN-merrie Nice Touch W (Dettori x Florencio) behoort niet tot één van die categorieën.

De voor velen onbekende zwarte merrie maakte onder haar Zwitserse eigenaresse Charlotta Rogerson een super indruk en liep naar de bronzen medaille bij de zesjarigen. De Paardenkrant sprak onder andere met fokkers Hennie en Karin van der Werff uit Boskoop over de bijzondere merrie die voortkomt uit hun kleine fokkerij.

Lees het levensverhaal van Nice Touch W in de Paardenkrant nr. 39, digitaal al beschikbaar voor 4,50 euro.

Merries uit gerenommeerde stammen komen bovendrijven in EPTM

Zowel in de dressuur- als springrichting kwam de topper in het EPTM-examen van afgelopen vrijdag voort uit een gerenommeerde, doorgefokte stam. Dressuurmerrie Real One van fokker de familie Ten Bosch deed haar naam eer aan en liep de hoogste dagscore van 86 punten bij elkaar. Bij de springmerries was dit weggelegd voor Rendez Vous JB van de familie Breukink, die met één puntje minder gewaardeerd werd. In totaal slaagden precies dertig merries, waarbij er één springmerrie niet in het eindexamen werd gepresenteerd in verband met kreupelheid.

In een interview in de Paardenkrant vertelt Emiel ten Bosch dat ‘een goed geteste EPTM-merrie voor hem meer waarde heeft dan sportmerrie’. Waarom? Dat lees je in De Paardenkrant nr. 39.

Verder in de Paardenkrant nr. 39

Eric Berkhof: ‘Waanzinnig evenement met échte paardenmensen’

Hoofdrol voor Greg Broderick op WK

Feest voor de springpaardenfokkers op Zangersheide

Verrassende Al Marzooqi wint Sires of the World

Geen medailles voor Nederlanders op WK enkelspannen

Dameskampioen Nathalie Buwalda: ‘Janis is echt een topmerrie!’

Leon Thijssen: ‘Fok meer op karakter en kwaliteit dan op vermogen’

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop