Deze week… Het vertrek van Jos Lansink, In Memoriam Herman Roelofs en interview Hans Peter Minderhoud

In editie 45 van De Paardenkrant lees je een interview met Jos Lansink over zijn vertrek als bondscoach én sprak Marcel Dufour met een aantal potentiële opvolgers over wie er wel en niet beschikbaar zou zijn. Verder lees je een uitgebreid In Memoriam over Herman Roelofs, alles over de sport van afgelopen weekend (onder andere Indoor Friesland en Lyon met interviews met Wesley de Boer en Hans Peter Minderhoud) en Rick Helmink zette alle dressuurhengsten bij de tweede zadelpresentatie op de foto.

Jos Lansink: ‘Het werd bijna een dagtaak’

Het waren zeer grote schoenen om te vullen, die van Rob Ehrens als bondscoach springen. Dat de KNHS uiteindelijk Jos Lansink als nieuwe bondscoach mocht presenteren was een geschenk uit de hemel, die de discussie over de manier waarop Ehrens de laan uit was gestuurd meteen deed verstommen. Nu, drie jaar later, stopt Lansink er mee. Het kost hem te veel tijd naast het runnen van zijn stal.

Dé grote vraag is nu natuurlijk wie de opvolger gaat worden van Jos Lansink. De redactie van de Paardenkrant heeft gebeld met een aantal gegadigden.

Lees een interview met Lansink en wie er wel en niet beschikbaar zijn om hem op te volgen

Hans Peter Minderhoud: ‘Heel tevreden voor de eerste keer op een groot indoorconcours’

Glock’s Toto Jr. is zo bekend dat je bijna zou vergeten dat hij nog helemaal niet zoveel concourservaring heeft. Zo was de dertienjarige hengst nog nooit op een groot indoorconcours. Lyon was afgelopen weekend de vuurdoop en voor Hans Peter Minderhoud een zeer succesvolle. Met 80,04% werd Minderhoud vierde in de Wereldbeker-Kür, de eerste keer dat Minderhoud die Kür (gemaakt voor Parijs) reed. “Ik was heel blij met hoe hij door de proeven liep. De Kür was nog beter dan de Grand Prix, maar overall was ik sowieso heel tevreden met hoe het ging en hoe hij liep.”

Lees een interview met Minderhoud over zijn plannen met Toto, maar ook met een aantal Toto-zonen die (bijna) Grand Prix-klaar zijn.

Herman Roelofs, paardenfokker met een masterplan

Enkele honderden vrienden, werknemers en bekenden uit de paardenwereld namen afgelopen zaterdag afscheid van Herman Roelofs, die op 26 oktober op 92-jarige leeftijd is overleden. Roelofs was de oprichter van wat nu de Roelofs Groep heet, een familiebedrijf dat groot werd in de wegenbouw en de zandwinning en dat in de springpaardenfokkerij een aparte bedrijfstak had. Stal Roelofs uit Den Ham was decennia lang één van de succesvolste paardenfokkerijen van Nederland.

Dirk Willem Rosie schreef een uitgebreid verhaal over wat Herman Roelofs als fokker zo bijzonder maakte.

De keuring en de zadelpresentatie: soms een wereld van verschil

Op de tweede zadelpresentatie voor dressuurhengsten verschenen vorige week woensdag zestien driejarige hengsten (cat.nr. 518 v. Taurus werd op het laatste moment afgemeld). Paardenkrantredacteur Rick Helmink was in Ermelo, bekeek de hengsten en stelde (eens te meer) vast dat de presentatie op de keuring en de presentatie onder het zadel hier en daar grote verschillen laten zien. Op één punt niet: hengsten die op de keuring al met veel gelatenheid door de baan gingen, laten zich in bijna alle gevallen ook fijn rijden.

Bekijk foto's van alle hengsten

Maartje Lont kijkt uit naar volgende stap met eigen gefokte Maicke

Maartje Lont kreeg de liefde voor de eventingsport via haar moeder Gitte met de paplepel ingegoten. Precies op het moment dat ze met haar zelf opgeleide pony internationaal zou starten, gooide corona roet in het eten. Inmiddels is de amazone bezig met een carrière bij de paarden. Met de door haar moeder gefokte Maicke (v. Carthino Z) werd ze onlangs KNHS-eventingkampioen in de klasse Z en hoopt ze volgend jaar de stap naar het internationale tweesterrenveld te maken.

Lees een interview met Lont

Willem Greve en Highway TN N.O.P. zijn er weer

Na het winnen van de kwalificatieproef liet Willem Greve ook zaterdag in de Grand Prix van Indoor Friesland zien dat Eldorado van de Zeshoek-zoon Highway TN N.O.P. weer in topvorm is. Acht combinaties mochten terugkomen voor de barrage, zeven uit Nederland en één uit Duitsland. Als laatste starter was het Greve die de winst opeiste. Het moment dat hij zijn hand in de lucht stak na het passeren van de laatste hindernis zorgde voor kippenvel. Terugkijken wil de topruiter liever niet, maar in de prijsuitreiking bedankte Greve wel zijn familie, vrienden en eigenlijk iedereen die hem voorzien heeft van enige vorm van steun in de roerige tijd rondom Parijs.

Verder viel ook Wesley de Boer op met zijn prestaties op Indoor Friesland.

Kettingbrief Anna Pijpers: ‘Eén lijn trekken in wat wel én niet aanvaardbaar is’

In deze aflevering van de Kettingbrief spreekt dierenarts Anna Pijpers zich als bestuurslid namens dierenartsenvereniging Caring Vets uit over haar vakgebied. CEO Reineke Hameleers van de Europese dierenbeschermingsorganisatie Eurogroup for Animals vroeg haar welke (nieuwe) kennis een cruciale rol kan spelen bij het optimaliseren van paardenwelzijn. Dierenarts Vivianne van Leeuwen sluit daar als KNMvD-bestuurslid cluster paard en KNMvD-commissielid welzijn goed op aan.

Uiteraard staat er in Paardenkrant nr. 45 ook een aflevering van de Kettingbrief.

Verder in deze editie

Wesley de Boer laat visitekaartje achter op Indoor Friesland

Twee tweede plaatsen erbij voor Monaco N.O.P.

Dries Degrieck kijkt, leert en wint eerste Wereldbekerwedstrijd

Henk Hammers en Heliotroop kampioenen van het Noorden

