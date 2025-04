Jonkers en van der Kolk winnen NK Eventing jeugd

Stijn Jonkers en Rina van der Kolk zijn dit weekend gehuldigd als de nieuwe Nederlands kampioenen eventing bij de jeugd. Tijdens de North Holland Horse Trials in Oudkarspel waren deze kampioenschappen onderdeel van de internationale wedstrijden die op het programma stonden. Bondscoach Marcelle de Kam vertelt: 'Ja ik ben tevreden, ik vond echt dat ze dit weekend goed voor de dag kwamen allemaal'.

In beide kampioenschappen kwamen twaalf combinaties aan de start, voor bondscoach Marcelle de Kam een mooi moment om veel van haar mogelijke teamkandidaten aan het werk te zien.

Tevreden bondscoach

“We zijn natuurlijk nog vroeg in het seizoen en er moet nog van alles gebeuren, maar er rijdt een goede club junioren rond. Dat biedt zeker perspectief voor dit jaar. Van de Young Riders draait het merendeel al langer mee in deze categorie. Voor een aantal kwam het vorig jaar allemaal nog net te vroeg, maar je ziet dat ze veel progressie gemaakt hebben en nu aanhaken. Er is onderling concurrentie en mooie strijd en die ontwikkeling van de sport willen we natuurlijk zien. Ja ik ben tevreden, ik vond echt dat ze dit weekend goed voor de dag kwamen allemaal.

Voor beide categorieën hebben we dan ook nog een paar combinaties die er nu om verschillende redenen niet bij waren, maar die mogelijk nog aanhaken later in het seizoen,” vertelt Marcelle de Kam enthousiast.

Stijn Jonkers met Libertho-H in Oudkarspel. Foto: Jacquelien van Tartwijk.

Kampioenen

Bij de Junioren ging de overwinning dus naar Stijn Jonkers met de veel vermogen tonende zwarte Libertho-H. Een paard dat hij kocht bij Merel Blom. Jantien Naber werd tweede met Coral Estate Bally en derde met de ervaren Coral Estate Karla. Het reglement schrijft echter voor dat je maar een medaille kunt winnen op een kampioenschap en daardoor schoof Femke van Roy met Mrs Bucket door naar brons. Rina van der Kolk won bij de Young Riders met haar Charmain PH Z (v. Comme il Faut). Dit duo won niet alleen goud in het NK, maar was ook de beste in de CCI3L wedstrijd. KNHS Talententeamlid Splinter Bergsma werd met Vigo Key SR Z (v. Vigo d’Arsouilles) tweede in het kampioenschap voor Tijn de Blaauw met The Joker (v. Kreator XX). Met haar andere paard Inita werd kampioene Rina ook nog eens vierde.

Uitslagen

Bron: KNHS